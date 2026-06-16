'왕사남' '만약에 우리' '살목지' 3연타 쇼박스, 공격적 숏폼 시장 공략 나선다

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[스포츠조선 조지영 기자] 올해 투자·배급사 흥행 1위를 달성한 쇼박스가 릴숏(ReelShort)과 함께 글로벌 숏폼 콘텐츠 시장 공략에 나선다.

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쇼박스는 최근 릴숏과 콘텐츠 공동 제작 계약을 체결했다. 릴숏은 전 세계 100여 개국에서 서비스되며, 7000만명 이상의 월간 활성 이용자(MAU)를 보유한 글로벌 숏폼 드라마 플랫폼이다.

이번 협업을 통해 쇼박스는 릴숏의 인기 IP를 원작으로 한 숏폼 드라마를 공동 제작한다. 향후에는 쇼박스의 오리지널 숏폼 콘텐츠 제작까지 협업 범위를 확대해 나갈 계획이다. 양사가 선보이는 콘텐츠는 릴숏을 통해 전 세계 시청자들에게 6개월간 독점 공개된다. 특히 기존 릴숏의 주요 IP가 북미 시장에서 선풍적인 인기를 끌었던 만큼, 글로벌 흥행력을 입증한 IP와 쇼박스의 제작 역량이 만나 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 모인다.

쇼박스는 이번 프로젝트를 발판으로 글로벌 숏폼 드라마 시장 공략에 속도를 낼 예정이다. 앞서 지난해 12월, 숏폼 드라마 '브라이덜샤워: 사라진 신부'와 '망돌이 된 최애가 귀신 붙어 찾아왔다!' 제작에 착수하며 시장 진출에 첫발을 뗐다. 영화와 드라마 분야에서 축적한 기획·제작 노하우를 바탕으로 글로벌 시청자를 겨냥한 숏폼 콘텐츠를 선보이며, 다각화된 K-콘텐츠 시장을 이끌 전망이다.

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쇼박스는 "K-콘텐츠의 최전선에서 축적해 온 쇼박스의 역량과 릴숏의 글로벌 플랫폼 경쟁력을 결합해 다양한 장르와 포맷으로 사업 영역을 확장하고, 글로벌 시장에서 새로운 성공 사례를 만들어 콘텐츠 경쟁력을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

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릴숏은 "시청자 데이터 인사이트와 글로벌 유통 네트워크를 갖춘 릴숏의 플랫폼 경쟁력, 그리고 쇼박스의 콘텐츠 기획·개발 및 제작 역량을 바탕으로 빠르게 성장하는 글로벌 버티컬 엔터테인먼트 시장을 겨냥한 프리미엄 숏폼 드라마를 선보이겠다"고 전했다.

한편 쇼박스는 '왕과 사는 남자' '파묘' '택시운전사' '암살' 등 다수의 1000만 관객 흥행작들을 선보인 한국을 대표하는 투자배급사로서, 2020년에는 '이태원 클라쓰' 제작을 시작으로 넷플릭스 '살인자o난감' 등을 통해 시리즈 영역에서도 성과를 이어가고 있다. 지난해에는 태국 대표 영화 제작, 배급사 M STUDIO와 전략적 파트너십을 체결하는 등 국내외 콘텐츠 기업과도 지속적인 협업을 통해 영상 콘텐츠 사업 확장을 모색하고 있다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com