'韓의 존 시나' 김무열 붐이 왔다..전화위복 '참교육' 만나 인생작 경신

넷플릭스 시리즈 참교육 제작발표회가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열렸다. 김무열이 포토타임을 갖고 있다. 장충동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.05/

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[스포츠조선 조지영 기자] 한국의 존 시나, 배우 김무열이 '참교육'을 통해 인생작을 경신했다.

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김무열이 출연한 넷플릭스 시리즈 '참교육'(이남규·김다희·문종호 극본, 홍종찬 연출)은 피해자의 편에 서서 학교를 바로잡는 교권보호국의 거침없는 활약을 그린 작품. 공개 이후 '오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈' 순위 1위를 차지한 데 이어, 넷플릭스 '글로벌 TOP 10 비영어권 쇼' 1위, 플릭스패트롤 '넷플릭스 글로벌 TV쇼 부문' 1위에 올라 선풍적인 인기를 입증하고 있다. 이러한 가운데, 극 중 교권보호국 감독관 나화진 역으로 변신한 김무열이 글로벌 흥행 돌풍을 견인했다는 호평을 받으며, 그의 연기 변신에도 관심이 모이고 있다.

김무열은 나화진의 독특한 캐릭터성을 그려내며 중심축을 단단히 잡았다. 정의롭지만 능청스러운 면모를 자유롭게 오가며 예측할 수 없는 매력을 극대화해 보는 흥미를 자극한 것. 그는 교권보호국 팀원들과의 케미스트리 속 유연한 모습과 가해자를 대하는 단호한 태도를 대비시켜 인물의 개성을 더욱 선명하게 만들었다. 여기에 각 에피소드마다 급식실 영양사, 경찰, 초등학교 교사 등 다채로운 비주얼로 변신하는 모습으로 이목을 집중시켰다.

그런가 하면, 각각의 에피소드 속 김무열의 새로운 액션 스타일이 '참교육'의 재미를 배가시켰다. 그동안 영화 '범죄도시4', 넷플릭스 시리즈 '스위트홈 시즌2?3' 등에서 선보인 압도적인 힘과는 상반된, 여유와 완급 조절이 돋보이는 또 다른 결의 연기로 눈길을 사로잡았다. 주머니에 한 손을 넣은 채 느긋한 태도를 보이다가도, 손 하트를 날려 분위기를 환기시키는가 하면, 범죄자를 대할 땐 감정을 배제한 냉정한 액션 연기로 긴장감을 불어넣었다. 이렇듯 김무열의 반전 활약은 액션 활극 '참교육'의 장르적 재미를 최대치로 끌어올렸다.

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김무열의 묵직한 목소리는 나화진이라는 인물을 더욱 입체적으로 완성했다. 특히 피해자의 편에 선 그의 대사가 시청자들의 마음을 울렸다. 그 중 학교폭력 피해자 학생에게 남긴 "형주야 진짜 괜찮아"라는 대사는 김무열의 즉흥 애드리브로 알려져 감동을 더하기도. 또한 조규철(이봉준)에게 건넨 "괜찮아, 우리 다시 해보자"라는 다정한 말 한마디에는 위로의 힘을 담아냈고, 허심탄회하게 "어른이야, 인마, 어른"이라는 말을 툭 털어놓으며 용서를 선택하는 장면은 보는 이들에게도 깊은 여운을 남겼다.

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이처럼 전세계적인 화제를 불러일으키고 있는 '참교육'에는 교권보호국의 컨트롤러와 같은 김무열의 강렬한 존재감이 있었다. 그는 탄탄한 연기 내공으로 10편의 에피소드를 유기적으로 연결하며 극을 안정적으로 이끈 것은 물론, 필모그래피를 대표할 새로운 인생 캐릭터 나화진을 완성했다. 이렇듯 넷플릭스 시리즈 '참교육'을 통해 대체 불가 파급력을 다시 한번 입증한 김무열의 다음 행보에 기대가 모인다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com