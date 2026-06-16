진서연, 또 다시 건강이상 호소…"신체 능력이 현저히 떨어졌다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 진서연이 또다시 극심한 수면 장애와 체력 저하를 호소하며 휴식의 필요성을 털어놨다.

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진서연은 16일 자신의 SNS를 통해 자연 풍경이 담긴 사진과 함께 "요즘 수면이 너무 얕아졌다. 도저히 잠을 잘 수가 없다. 밤에 잠이 들면 12시면 깬다. 그리고 못 잔다… 수면이 얼마나 중요한데…"라는 글을 남겼다.

이어 그는 "신체 능력이 현저히 떨어졌다. 다시 복구할 거다. 다이어트도 하고 근력도 기르고 심폐지구력도 높이고. 그리고 이제 곧 백수니까 공부도 많이 할 거다"라며 "그전에 일단 좀 쉬는 법을, 쉴 줄 알아야 나아간다"고 덧붙였다.

공개된 글에서는 반복되는 불면과 체력 저하로 인해 몸 상태가 크게 악화됐음을 짐작하게 한다. 특히 "잠이 들면 1시간 만에 깨고 다시 잠들지 못한다"는 고백은 팬들의 걱정을 자아내고 있다.

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앞서 진서연은 지난 14일에도 SNS를 통해 몸과 마음의 극심한 피로를 호소한 바 있다. 당시 그는 "억지로 일으켜서 운동하는 요즘, 정신을 과부하로 쓰니 몸이 스스로 사리는 느낌"이라며 "이렇게 몸과 정신에 과부하가 온 적은 없었다"고 털어놨다.

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현재 진서연은 연극 '그의 어머니'에서 가해자의 엄마 '브렌다' 역을 맡아 무대에 오르고 있다. 아들의 범죄 이후 무너져가는 한 어머니의 심리를 그려내는 고난도 감정 연기를 소화하며 매회 큰 에너지를 쏟고 있는 만큼, 정신적·육체적 소진이 겹친 것으로 보인다.

당시 진서연은 "4일 남았다"며 공연 종료를 앞둔 심경을 전한 뒤 "이번 작품 끝나면 절절히 아무것도 안 하겠다"고 밝혀 당분간 연기 활동을 멈추고 충분한 휴식과 재충전의 시간을 가질 계획임을 알렸다.

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최근 다시 한번 수면 장애와 컨디션 난조를 직접 고백한 진서연에게 팬들은 "푹 쉬고 건강하게 돌아오길 바란다", "무리하지 말고 자신부터 돌봤으면 좋겠다"는 응원의 메시지를 보내고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com