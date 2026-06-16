장동민, 두 아이 父의 고충 "집 안에서 지분 2%..변기 위가 내 자리" ('홈즈')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 장동민이 두 아이를 둔 아빠의 고충을 토로한다.

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18일(목) 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(연출: 정다히, 남유정, 장효종, 김유진/이하 '홈즈')에서는 한 집에서 가족들이 각자의 공간을 어떻게 나눠 쓰고 있는지 살펴본다.

이날 방송에는 유부남 대표 코미디언 장동민과 배우 임형준, 로맨틱 신혼생활을 꿈꾸는 미혼 대표 코미디언 김지유가 출격한다. 세 사람은 한 지붕 아래에서 각자의 영역을 사수하며 살아가는 가족들의 공간 활용법을 알아보기 위해 임장에 나선다.

본격적인 임장에 앞서 스튜디오에서는 임형준이 과거 화제를 모았던 박진영 성대모사로 인해 뜻밖의 피해를 입었던 사연을 공개해 모두를 놀라게 한다. 하지만 이에 굴하지 않고 한층 업그레이드된 '2026년판 박진영 성대모사'를 선보이며 현장을 웃음바다로 만들 예정이다. 이어 '플러팅 장인'으로 알려진 김지유는 성공률 100%를 자랑하는 자신만의 플러팅 비법을 공개한다. 여기에 '클럽 러버' 김대호와 즉석 클럽 상황극까지 펼치며 유쾌한 케미를 발산한다. 특히 상황극이 끝난 뒤 두 사람 사이에 묘한 분위기가 감돌았다는 후문이 전해져 궁금증을 더욱 증폭시킨다.

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세 사람은 집 안에서 자신의 지분이 얼마나 되는지에 대한 이야기를 나눈다. 장동민은 집 안에서 자신의 공간 지분은 2~3% 정도밖에 되지 않는다며 "변기 위 정도가 내 자리"라고 밝혀 웃음을 자아낸다. 임형준 역시 결혼 후 화장실이 유일한 개인 공간이 됐다며 "나오라고 할 때까지 안 나온다"고 고백해 유부남들의 공감을 이끌어낼 예정이다.

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세 사람이 찾은 첫 번째 집은 5인 가족이 거주 중인 서초구 신원동의 대형 단독주택 매물. 높은 층고와 갤러리를 연상케 하는 세련된 인테리어에 출연진들은 감탄을 금치 못한다. 하지만 집 곳곳을 둘러보는 동안 가족 구성원들의 공간은 쉽게 발견되는 반면, 정작 아빠의 공간은 좀처럼 모습을 드러내지 않아 궁금증을 자아낸다. 그러던 중 영화 '기생충'을 연상케 하는 비밀스러운 계단이 등장하고, 그 끝에서 모두의 예상을 뛰어넘는 특별한 공간이 모습을 드러낸다. 이를 본 임형준은 연신 "너무 부럽다"를 외치며 감탄을 쏟아냈다는 후문. 과연 유부남들의 부러움을 한몸에 받은 공간의 정체는 무엇일지 관심이 집중된다

한편 김지유는 "결혼하면 무조건 붙어 있고 싶다"며 부부의 각방생활에 대해 이해할 수 없다는 반응을 보인다. 이에 유부 선배 임형준과 장동민은 현실적인 결혼 생활을 설명하며 적극적인 변론에 나선다. 특히 장동민은 "우리 아내도 결혼 초반에는 그랬지만, 아이가 생긴 뒤에는 오히려 다른 방에서 자라고 권유받는다"며 현실 부부의 일상을 전해 웃음을 안길 예정이다.

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MBC '구해줘! 홈즈' 한 지붕 영역 전쟁 편은 오는 18일 목요일 밤 10시 방송된다.