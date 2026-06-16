혜리, 뱃살 논란 잠재운 '뼈말라' 실루엣…핫팬츠 입고 드러난 '납작배'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 걸스데이 출신 배우 혜리가 팬미팅 의상으로 불거졌던 '뱃살 착시' 논란을 직접 공개한 근황 사진으로 잠재웠다.

Advertisement

혜리는 16일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 "Night Version"이라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 혜리는 블랙 컬러의 과감한 레이스업 스타일 의상에 핫팬츠를 매치한 채 카메라를 응시하고 있다.

긴 생머리와 또렷한 이목구비는 물론, 군살 하나 없는 허리 라인과 늘씬한 몸매가 시선을 사로잡는다. 특히 옆구리와 복부 라인이 드러나는 디자인에도 탄탄한 실루엣을 자랑하며 이전에 불거졌던 '뱃살 논란'을 무색하게 했다.

Advertisement

앞서 혜리는 최근 서울에서 열린 단독 팬미팅 '2026 HYERI ASIA TOUR FANMEETING IN SEOUL' 무대에서 착용한 원피스 의상으로 온라인상에서 뜻밖의 화제를 모았다.

Advertisement

일부 누리꾼들은 의상의 소재와 조명 때문에 복부 라인이 도드라져 보인다는 의견을 내놨고, 반대로 "착시 현상일 뿐", "코디 문제 같다", "오히려 자연스럽고 사랑스럽다"는 반응도 이어졌다.

이런 가운데 혜리가 직접 공개한 'Night Version' 비하인드 컷에서는 슬림한 몸매와 독보적인 아우라를 뽐내며 팬들의 시선을 단숨에 사로잡았다.

Advertisement

댓글창에는 "역시 혜리", "논란이 무색한 비주얼", "몸매가 정말 관리의 끝판왕", "팬미팅 의상이 더 아쉬웠던 것 같다" 등의 반응이 이어졌다.

Advertisement

한편 혜리는 지난 13일 이화여자대학교 삼성홀에서 단독 팬미팅을 성황리에 마쳤다. 이날 팬들과 다양한 코너를 통해 소통한 것은 물론, 댄스 커버 무대까지 선보이며 현장을 뜨겁게 달궜다.

팬미팅을 마친 그는 "1년 만에 여러분을 다시 만나게 돼 정말 행복했다. 오늘 이 시간이 앞으로 살아가는 데 큰 힘이 될 것 같다"고 소감을 전한 바 있다.

narusi@sportschosun.com