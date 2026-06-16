'돌싱3' 한정민, 재혼 1년만에 갈등.."9개월 딸 바로 안 잔다며 화 내" ('이호선상담소')[종합]

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[스포츠조선 이게은기자] '돌싱글즈3' 출연자 한정민이 레이싱 모델 유다연과 재혼 1년 만에 육아 문제로 갈등을 빚었다.

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16일 방송된 tvN STORY '이호선 상담소'에에는 한정민, 유다연 부부가 출연했다.

먼저 유다연은 출산 8개월이 됐는데, 8개월 내내 한정민과 싸우고 있다며 불만을 터트렸다. 그는 "남편이 너무 이기적이고 자기만 생각한다. 아이랑 셋이 외출하면 아이 물품을 챙기는 것보다 본인 외모를 더 신경 쓴다"라고 폭로했다. 이어 "저는 산후우울증이 왔지만 티를 내지 않았다. 근데 남편은 자신도 산후우울증이 왔다면서 헬스장, 피부과를 보내달라고 한다. 이 사람과 결혼했지만 후회하는 것 같다"라고 덧붙였다.

유다연의 불만은 여기서 그치지 않았다. 그는 "저는 아이가 우는 것도, 변을 보는 것도 귀엽다. 배치기 하는 것도 귀여운데 남편은 그게 싫다고 한다. 아이가 독립적으로 잘 컸으면 좋겠다고 한다"라고 강조했다. 이어 "아이에게 이유식을 주면 바로 먹었으면 좋겠고, 침대에 눕히면 바로 잤으면 좋겠다더라. 남편이 아이에게 화를 내서 너무 속상하다"라고 털어놨다.

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임신했을 때 한정민이 아침 6시에 귀가한 적 있다며 다시금 서운함을 드러내기도.

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한정민의 입장은 이랬다. 평소 회사 회식이 잡혀도 1번도 참석하지 않았고 아침 6시 귀가한 건 이례적인 일이었다고. 그는 "'돌싱글즈' 모임 때 아침 6시까지 논 건 잘못했지만 '딱 한 번이니 용서해 주겠지'라는 생각이 있었다. 술도 한 달에 한두 번 마신다"라고 해명했다.

산후우울증에 대해서는 "(육아로 인해) 2~3일간 집에서 안 나가면 미칠 것 같았다. 한 번 싸우고 혼자 밥을 먹는데 제가 이유 없이 울고 있더라"라며 자신은 아이보다 부부의 행복을 더 중요하게 여겼다고 설명했다. 이호선이 한정민의 재혼을 언급하자, 한정민은 "(아내에게) 실수할 때 제가 이래서 이혼했나 생각이 든다"라며 눈물을 보이기도.

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이호선은 "(남편에게) 이기적인 부분이 있지만 잘 몰라서 그런 것 같다. 이상한 부부가 아니다. 약간의 조율을 하면 아름다운 악기가 될 수 있다"라며 해결책을 제시했다. 이어 "아내는 남편에게 더 큰 걸 원하고 있다. 아내가 조금 더 감사해야될 것 같다"라며 남편에게 감사한 지점을 찾아보라고 했다. 또 "남편은 아내를 좋아하고 아내는 아이를 좋아한다. 두 사람은 술래잡기 중이다. 아내가 남편에게 조금 더 신경을 썼으면 좋겠다. 제가 볼 때 남편은 외롭다. 내가 최선을 다하는데 아내는 자꾸 모자란다고 한다. 이게 터진 것 같다"라고 설명했다. 그러면서 하루 세 가지씩 감사한 일 나누기, 서로를 존중할 수 있는 '~씨'로 호칭 부르기 등을 제시했다.

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한편 두 사람은 지난해 7월 결혼과 임신 소식을 동시에 전했으며, 9월 첫 딸을 품에 안았다.

joyjoy90@sportschosun.com