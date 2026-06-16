적재, 돌연 SNS 중단 선언…"정신적 안정을 위해 거리를 둔다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 적재가 돌연 SNS 활동 중단을 선언해 팬들의 걱정을 사고 있다.

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적재는 16일 자신의 SNS를 통해 "정신적 안정을 위해 당분간 SNS와 거리를 두려고 합니다. 모두 건강하세요"라는 짧은 글을 남겼다.

별다른 이유를 밝히지 않은 채 전한 갑작스러운 소식에 팬들은 응원의 메시지를 보내고 있다.

특히 적재는 평소 음악 활동은 물론 일상과 공연 비하인드 등을 SNS를 통해 팬들과 활발하게 공유해 왔던 만큼, 이번 'SNS 휴식' 선언에 관심이 쏠리고 있다.

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게시글에는 "충분히 쉬고 돌아오길 바란다", "무엇보다 건강이 우선이다", "언제든 기다리고 있겠다" 등 팬들의 응원 댓글이 이어지고 있다.

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적재는 2014년 데뷔해 '별 보러 가자', '빛', '서로의 서로', '손을 잡는다거나, 같이 걷는다거나' 등 감성적인 히트곡으로 많은 사랑을 받아왔다.

싱어송라이터이자 기타리스트로도 활약하며 독보적인 음악 세계를 구축해 왔다.

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한편 적재는 지난해 아나운서 출신 방송인 허송연과 결혼했다.

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narusi@sportschosun.com