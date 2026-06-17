'참교육' 우진 엄마 박지현 "초등학교 배회하며 몰입, 분노 게이지 높였다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 악성 학부모 '우진 엄마' 역으로 강렬한 인상을 남긴 배우 박지현이 캐스팅 비화와 캐릭터 준비 과정을 공개했다.

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16일 넷플릭스 코리아 공식 유튜브 채널에는 "'참교육' 수료생(?) 모임. 빌런들의 댓글 읽기, 무물, 비하인드"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 박지현은 작품 공개 이후 달라진 반응에 대해 "주변에서 혹시 모르니 마스크 쓰고 다니라고 한다"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "저도 모르게 저를 변명하게 된다"는 다른 배우들의 말에 공감하며 작품의 높은 몰입도를 실감케 했다.

특히 "학부모 연기 진짜 잘하신다. 보는 내내 혈압 상승했다"는 팬의 댓글에는 수줍게 "감사하다"고 답했다. 또 "실제 엄마냐"는 질문에는 "아니다"라고 답하며 웃음을 자아냈다.

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이어 "당분간 밖에 안 돌아다니시길 추천한다"는 팬의 반응에는 "조심히 마스크 쓰고 있다"고 너스레를 떨어 눈길을 끌었다.

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또한 과거 출연작인 '정신병원에도 아침이 와요'를 언급한 팬의 댓글에 대해 "제가 이 댓글 보고 엄청 웃었다"며 "'정신병원에도 아침이 와요'라는 작품에서 홍정란 간호사 역으로 출연했다"고 설명했다.

박지현은 '우진 엄마' 캐스팅 비화도 공개했다. 그는 "감독님이 원래는 3화 역할로 캐스팅하셨다가 확정 전에 5화 역할을 제안해주셨다"며 "제가 안 해보던 역할이라 도전해보고 싶어 너무 하고 싶다고 말씀드렸다"고 회상했다.

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이어 "감독님도 제가 늘 선한 역할을 해왔으니까 '너도 재밌고 나도 재밌고, 즐거운 작업하자'고 하셨다"며 캐스팅 과정을 전했다.

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캐릭터에 몰입하기 위한 노력도 남달랐다. 박지현은 "단발머리로 스타일을 바꿨고, 관련 다큐멘터리와 서적을 많이 찾아봤다"며 "근처 초등학교와 카페를 돌아다니며 관찰도 했다"고 밝혔다. 이어 "현장에서는 분노 게이지를 높이기 위해 계속 마음의 준비를 했다"고 덧붙였다.

마지막으로 자신이 연기한 우진 엄마에게 "그렇게 살지 마라"라고 일침을 날린 박지현은 "남을 생각하고 배려하고, 다 같은 부모의 자식이니 한 사람 한 사람을 소중하게 생각하며 살아갔으면 좋겠다"고 진심 어린 메시지를 전했다.