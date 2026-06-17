임창정♥서하얀, 자식농사 대박났다..9세子, 음악영재 아카데미 합격 "장하다"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 임창정이 피아노를 전공하는 넷째 아들의 성장 근황을 공개하며 뭉클한 부성애를 드러냈다.

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16일 임창정은 자신의 SNS에 "#자랑스타그램 #왜뭐 #장하다임준재"라는 해시태그와 함께 장문의 글을 게재했다.

공개된 글에서 임창정은 넷째 아들 준재 군이 최근 예술의전당에서 열린 첫 오디션에 참가한 사실을 전하며 벅찬 감정을 드러냈다.

그는 "준재가 엄마 손 잡고 조용히 다녀온 예술의전당 첫 오디션. 돈 벌기 바쁘다는 핑계로 나는 옆에서 챙기지도 못하고 다녀온 줄도 몰랐는데 오늘 소식이 참 기쁘다"라고 밝혔다.

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이어 아들의 노력을 떠올리며 깊은 감회를 전했다. 임창정은 "콩쿠르장에서 받아온 심사평을 들고 와 이리저리 고쳐보며 수없이 건반 앞에 앉아 있던 혼자만의 시간들, 앞으로도 그런 시간들이 셀 수 없이 많겠지"라며 "아직은 어린 나이라 낭만곡의 감정을 이해하기 어려워 눈물 흘리며 속상해하던 모습도 떠오른다"고 회상했다.

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또한 아들의 곁을 묵묵히 지켜온 가족과 스승에 대한 고마움도 잊지 않았다. 그는 "옆에서 손짓, 몸짓, 발짓까지 더해가며 이해시키고 연습시키는 아내의 모습도 함께 스친다"며 "오랜 시간 칭찬해주며 가장 애써주신 피아노 선생님까지 떠오른다"고 전했다.

특히 임창정은 아들을 향한 진심 어린 응원의 메시지를 남겨 눈길을 끌었다. 그는 "늘 음악을 즐기는 마음을 지켜줘서 고맙다"며 "시간이 흐를수록 너만의 음악적 표현이 더 깊고 짙어지길 바란다"고 애정을 드러냈다.

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이어 "결과가 어떻든 지금처럼 음악을 사랑하는 마음만 잃지 않았으면 좋겠다"는 바람을 전하며 아버지로서의 따뜻한 마음을 내비쳤다.

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공개된 사진에 따르면 준재 군은 '2026 예술의전당 음악영재아카데미 54기 신입생 선발 오디션'에 최종 합격한 것으로 보인다. 준재 군은 만 9세라는 어린 나이에도 꾸준한 노력과 열정으로 값진 결실을 맺으며 많은 축하를 받고 있다. 아들의 성장을 지켜본 아버지 임창정의 벅찬 감동 역시 팬들의 응원을 이끌어내고 있다.

한편 임창정은 2017년 18세 연하 서하얀과 결혼했으며 슬하에 다섯 아들을 두고 있다.

다음은 임창정 SNS글 전문

준재가 엄마 손 잡고 조용히 다녀온

예술의전당 첫 오디션

돈 벌기 바쁘다는 핑계로 나는 옆에서 챙기지도 못하고

다녀온줄도 몰랐는데 오늘 소식이 참 기쁘다!^^

콩쿨장에서 받아온 종이 심사평을 받아와 이리저리 고쳐보며

수없이 건반 앞에 앉아 있던 혼자만의 시간들

앞으로도 그런 시간들이 셀 수 없겠지,,,

아직은 어린 나이라 낭만곡 감정을 이해하기 어려워

눈물 흘리며 속상해하던 모습도 떠오르고

옆에서 손짓 몸짓 발짓 더해가며

이해시키고 연습시키는 아내의 모습도 함께 스친다~~

오랜시간 칭찬 해주면서 제일 애쓰신 피아노선생님까지.....

늘 음악을 즐기는 마음을 지켜줘서 고마워

시간이 흐를수록 너만의 음악적 표현이 더 깊고 짙어지길.....

#자랑스타그램#왜뭐#장하다임준재