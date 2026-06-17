'나솔사계 하차' 조현아, 악마의 편집 논쟁에 소신 "'빌런'으로 낙인 찍혀, 통편집이 낫다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 어반자카파 멤버이자 전 '나솔사계' MC 조현아가 방송 편집 방식에 대한 솔직한 생각을 밝히며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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16일 어반자카파 공식 유튜브 채널에는 "너는 왜 안 서운한데? | 어서밤 EP.2 중랑구 캠핑장"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 조현아와 권순일이 캠핑장에서 다양한 주제로 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 조현아는 권순일과 방송 편집에 대한 이야기를 나누던 중 "너는 악마의 편집과 통편집 중에 뭐가 더 낫냐"고 질문을 던졌다.

이에 권순일은 "악마의 편집이 낫다. 찍은 게 다 날아가지 않냐"고 답했고, 조현아는 단호하게 "당연히 통편집이 낫다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이어 권순일이 "연애 프로그램에서 진짜 빌런이어서 사람들에게 욕먹는 사람처럼 되는 거 아니냐"고 묻자, 조현아는 "연애 프로그램이라고 해서 궁금한데 너는 네가 나가면 어디 나갈 수 있을 것 같냐"고 되물었다.

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권순일이 "'나는 솔로'? '솔로지옥'은 아닌 것 같다"고 답하자 조현아는 "'나는 솔로'도 장벽이 높다. 빌런이 되는 것"이라고 받아치며 현장을 폭소케 했다.

또한 권순일이 "인지도 있는 사람은 통편집이 나을 수도 있지만 화제를 모으려면…"이라고 말하자, 조현아는 "아니다. 오히려 너처럼 방송 안 하는 사람은 악마가 되면 '그냥 저런 애인가 보다'하고 끝난다"고 현실적인 의견을 전했다.

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이어 조현아는 연예인으로서의 솔직한 속내도 밝혔다. 그는 "회사를 생각하면 차라리 악마의 편집이 낫다. 하지만 마음속으로는 통편집이 낫다. 아예 없던 일로 하고 싶다"고 말해 공감을 자아냈다.

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한편 조현아는 지난 2024년 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO 그후, 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계') MC에서 최종 하차했다.