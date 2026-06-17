정형돈, '특허 10개' 보유한 반전 근황 "쌍둥이 키우다 유모차 캐리어 발명"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 정형돈이 직접 특허를 받은 발명품을 공개해 눈길을 끌었다.

Advertisement

16일 유튜브 채널 '모도상회'에서는 '특허 보유 10개 정형돈 픽 대망의 첫 발명품 회의!!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 정형돈은 아이디어 회의를 하던 중 자신의 특허 보유 사실을 언급했다. "내가 특허를 받은 게 있다"며 입을 연 그는 "쌍둥이 딸들이 어렸을 당시 가족 여행을 자주 다녔다. 캐리어와 유모차를 둘 다 끌고 다니는 게 너무 불편했다"고 설명했다.

이어 "그래서 유모차와 캐리어를 합친 제품을 생각하게 됐다"며 "유모차 캐리어 특허를 받았다"고 밝혔다.

Advertisement

정형돈은 "근데 만들어 본 적은 없다"면서도 특허 검색 사이트 키프리스(KIPRIS)에 접속해 직접 검색했다. '키프리스'는 지식재산정보 검색 서비스다.

Advertisement

'정형돈' 이름으로 검색하자, 10건의 특허를 보유하고 있었다. '유모차 캐리어'의 도안을 공개하며, 정형돈은 "이건 아내의 아이디어 였다"고 덧붙여 눈길을 끌었다.

한편 '모도상회'는 정형돈, 김재원, 이선호, 이수영이 함께 발명, 제작, 실험을 하는 채널이다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com