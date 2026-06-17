옥자연, 계란에 소금간 無 '충격 식단'…박준면 "역시 마른 것들은"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 박준면이 옥자연의 남다른 식습관에 놀라움을 감추지 못했다.

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17일 유튜브 채널 '박준면의 낯가림'에는 '미안한데 자연아 맛소금 한 번만 넣으면 안 되겠니'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 박준면은 배우 옥자연을 집으로 초대해 함께 중국 냉면과 두부 땅콩조림을 만들며 일상을 공유했다.

요리 과정에서 두 사람은 자연스럽게 식습관에 대한 이야기를 나눴다. 계란 지단을 만들던 중 옥자연은 맛소금을 아주 소량만 넣겠다고 말했고 이에 박준면은 놀란 표정을 지으며 "역시 마른 것들은 간을 안 하는구나"라고 농담을 건넸다.

평소 박준면은 조미료와 양념을 적극적으로 활용하는 스타일인 반면 옥자연은 건강 관리와 붓기 방지를 위해 나트륨 섭취를 최소화하는 식습관을 유지하고 있다고 밝혔다.

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옥자연의 설명에 박준면은 연신 신기하다는 반응을 보였고 두 사람은 서로 다른 입맛 차이를 두고 티격태격하며 웃음을 자아냈다.

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이날 영상에서는 함께 드라마 '슈룹'에 출연하며 인연을 맺은 두 사람이 요리를 통해 한층 가까워진 모습을 보여줬다. 또한 배우로서의 고민과 연기에 대한 열정 서로를 향한 응원도 진솔하게 털어놓으며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

한편 옥자연은 최근 MBC 예능 '나 혼자 산다' 등에 출연하며 건강한 식단과 꾸준한 자기관리로 많은 관심을 받고 있다. MBC 드라마 '21세기 대군부인'으로 시청자들과 만남을 가진 박준면 역시 예능 등 여러 프로그램에 출연하며 활발히 활동하고 있다.