'41세' 황정음, 구레나룻에 염색약 덕지덕지.."아들 둘 키워봐" 버럭

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 셀프 염색 흔적을 들킨 가운데, 두 아들을 키우는 현실 육아 고충을 털어놨다.

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17일 황정음의 유튜브 채널에는 '애들 케어 축복이 끝이 없는 날'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 황정음은 자신의 집으로 제작진을 초대해 함께 식사를 했다.

식사를 하던 중, 제작진은 "여기 뭐야. 구레나룻이 왜 이러냐"라고 지적했다. 제작진이 황정음의 헤어라인 주변에 염색약이 묻은 흔적을 발견한 것.

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이에 황정음은 "오늘 촬영이 있어서 급하게 집에서 염색했다"고 밝혔다. 이어 그는 "카메라 감독님이 '어제 염색하셨냐'고 묻더라. 어떻게 알았냐고 했더니 여기저기 염색약이 묻어 있다고 하더라"며 웃었다.

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제작진은 "구레나룻이 지금 문신처럼 묻어 있다"고 지적했고, 이에 황정음은 "금방 없어질 거다. 그런데 닦을 힘이 없었다"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이를 들은 제작진이 "이제는 샵 가도 되지 않느냐"고 묻자 황정음은 "언니, 아들 둘 있어 봤어요? 그럼 말하지 마세요"라고 발끈한 모습을 보여 웃음을 안겼다.

앞서 황정음은 흰 머리가 많아져 집에서 셀프 염색을 하고 있다고도 밝힌 바 있다. 그는 "제가 다니는 미용실은 너무 비싸다. 갈 수가 없다. 원장님 예약도 잘 안된다. 그래서 집에서 스스로 염색한다"고 설명했다.

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특히 황정음은 "셀프 염색한 지 얼마나 됐냐"는 제작진의 질문에 "저 횡령 터지고.."라며 자신의 횡령 사건을 언급해 눈길을 끌기도 했다.

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한편 황정음은 지난해 회삿돈 43억 원을 횡령한 혐의로 논란에 휩싸이며 자숙의 시간을 가졌다.

jyn2011@sportschosun.com