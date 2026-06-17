'여성암' 이솔이, 밤마다 찜기에 찌는 '항암 식단'...브로콜리·낫또·단호박 총출동

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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 꾸준히 실천 중인 건강 식단을 공개했다.

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이솔이는 지난 16일 개인 계정을 통해 "나의 하루 끝 하는 일. 항암 야채 찌기"라며 근황을 전했다. 이어 "그런데 오늘 브로콜리 상태 왜 이래"는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 찜기에 가득 담긴 브로콜리를 비롯해 파프리카, 방울토마토 등 손질된 채소들이 담겨 있어 눈길을 끌었다.

평소 건강 관리에 신경 쓰는 그의 식습관을 엿볼 수 있는 모습이다.

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이솔이는 "보통 이렇게 해서 2.5일 먹습니다"라고 설명했다. 또한 단호박, 낫또, 달걀을 함께 곁들여 먹고, 상황에 따라 요거트와 제철 과일도 추가한다고 덧붙였다.

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앞서 이솔이는 지난해 여성암 진단을 받고 항암 치료를 마쳤다는 사실을 고백해 많은 응원과 격려를 받았다. 이후 꾸준한 건강 관리와 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했다. 이후 '동상이몽2 - 너는 내 운명'과 '미쓰와이프' 등에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다.

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tokkig@sportschosun.com