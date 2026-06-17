세상 떠나기 1년전 故최진실의 원숙미..'20% 돌파' 일일극 안방 귀환

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고(故) 최진실의 대표작으로 꼽히는 드라마 '나쁜여자 착한여자'가 다시 안방극장을 찾는다.

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17일 채널 '하이라이트TV' 편성표에 따르면 '나쁜여자 착한여자'가 이날 첫 방송을 시작으로 시청자들과 만난다.

2007년 MBC에서 방송된 이 작품은 사랑과 결혼, 배신이 얽힌 관계 속에서 갈등을 겪는 인물들의 이야기를 담은 일일드라마다. 부모의 반대로 헤어진 연인과 결혼 후에도 이어지는 위험한 관계를 중심으로 전개되며 당시 큰 화제를 모았다.

극 중 고 최진실은 이세영 역을 맡아 현실감 넘치는 감정 연기를 선보였고, 이재룡, 성현아와 호흡을 맞추며 극의 몰입도를 높였다. 특히 복잡하게 얽힌 인물 관계와 긴장감 있는 전개로 시청자들의 관심을 끌며 높은 인기를 누렸다.

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방송 당시 시청률은 20%대를 돌파하며 큰 사랑을 받았고, 뜨거운 반응에 힘입어 당초 계획보다 연장 편성되기도 했다. 일일드라마 특유의 중독성 강한 스토리와 배우들의 열연이 시너지를 내며 화제작으로 자리매김했다.

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무엇보다 이번 재방영은 고 최진실의 연기를 다시 만날 수 있다는 점에서 의미를 더한다. 그는 섬세한 감정 표현과 뛰어난 캐릭터 소화력으로 많은 사랑을 받았으며, 지금까지도 대표작들이 꾸준히 회자되고 있다.

한편 고 최진실의 마지막 출연작은 2008년 방송된 MBC 드라마 '내 생애 마지막 스캔들'이다. 그는 같은 해 10월 세상을 떠났으며, 향년 39세였다.

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'나쁜여자 착한여자'는 17일부터 하이라이트TV를 통해 오전 7시, 오후 2시 10분, 밤 10시에 방송된다.

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tokkig@sportschosun.com