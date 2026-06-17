'몬길: STAR DIVE', 신규 캐릭터 '나기' 등장…여름 업데이트도 예고

Advertisement

Advertisement

Advertisement

넷마블은 몬스터 테이밍 액션 RPG '몬길: STAR DIVE'에 신규 5성 캐릭터 '백린의 무녀 나기'를 추가했다고 17일 밝혔다.

나기는 뱀 수인족의 족장이자 강한 카리스마를 지닌 인물로, 신녀의 혈통을 이어받은 구미호 '미나'를 라이벌로 여기고 있다. 복수를 이루는 과정에서 미나와 대립하는 주요 캐릭터로 등장하며, 최근 열린 팝업스토어 인기투표에서도 상위권을 기록하는 등 이용자들의 높은 관심을 받아왔다.

바람 속성 파괴형 캐릭터인 나기는 부채를 무기로 활용해 적을 공중에 띄우며 전투를 주도하는 것이 특징이다. 궁극기 '심연강림' 사용 시 꽃봉오리를 생성해 적을 끌어모은 뒤 강력한 피해와 함께 바람 약화 효과를 부여한다.

Advertisement

넷마블은 이번 업데이트를 기념해 3주간 '나기 이벤트 모집'을 실시한다. 이와 함께 나기의 숨겨진 이야기를 담은 특별 이벤트 '추앙하지 않는 자, 모두 유죄'를 진행한다. 이용자는 이벤트 미션과 던전을 통해 재화를 모아 소환권과 성장 재화 등 다양한 보상을 획득할 수 있다. 또 '나기와 함께하는 특별 미션', '백린의 무녀 나기 7일 출석 이벤트' 등 다양한 이벤트도 함께 열린다.

Advertisement

한편 이에 앞서 지난 16일 진행된 라이브 방송에서는 향후 업데이트 계획도 공개됐다. 넷마블몬스터 이동조 PD와 넷마블 강동기 사업부장은 방송을 통해 신규 캐릭터 나기를 소개하고 향후 적용 예정인 1.2 버전 업데이트 내용을 공개했다. 개발진은 파견 시스템과 모바일 키 커스텀 기능 등 이용자 편의성 개선 사항을 예고했으며, 신규 여름 캐릭터 추가 계획도 함께 공개했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com