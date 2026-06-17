온앤오프 "다같이 회사 옮긴 이유? 당연한 것…목표 같았다"

그룹 온앤오프(ONF)가 17일 오후 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 정규2집 Part.2 [ONF:MY SELF] 발매 기념 쇼케이스를 열었다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.17/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 온앤오프가 다함께 회사를 이적한 이유를 밝혔다.

Advertisement

온앤오프는 17일 서울 상암 큐브컨벤션에서 정규 2집 '온앤오프:마이 셀프' 쇼케이스를 열고 "저희는 목표가 다 같다"라며 "특별한 게 아니라 당연한 것"이라고 했다.

이번 신보는 지난해 공개한 정규 2집 '온앤오프:마이 아이덴티티' 서사와 이어진다. 지난 앨범에서 꿈을 쫓는 여행자로서 어둠 속에 있는 이들에게 희망과 나아갈 힘을 전했드면, 이번에는 여정 끝에서 스스로 선택하는 이야기를 담는다.

무엇보다 멤버들이 WM엔터테인먼트를 떠나 케이아이엔터테인먼트에 새 둥지를 틀고, 처음 선보이는 신보라는 점이 관심사다. 동반 입대에 이어 소속사 이적까지, 멤버들의 끈끈한 의리가 엿보이기도 한다.

Advertisement

민균은 함께 함께한 비결로 "저희 목표가 다 같았다. 서로에 대한 신뢰도 깊고, 팀워크가 너무 좋다. 저희들끼리 그런 마음으로 다같이 함께하면 좋은 결과가 있을 것 같았다"고 말했다.

Advertisement

와이엇은 "싸우기도 많이 싸우면서 정말 가족이 됐다. 이적을 한다고 했을 때 당연하게 여섯 명이 한마음으로 옮기게 됐다. 특별하다기보다는 당연하게 옮긴 것 같다"며 고개를 끄덕였다.

온앤오프는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 정규 2집 '온앤오프:마이 셀프'를 발매하고 활동에 나선다

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com