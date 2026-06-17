온앤오프 "신곡 '오픈 더 도어', 제2의 '바바몬' 될 것…청량하면서 처량"

그룹 온앤오프(ONF)가 17일 오후 서울 상암동 큐브컨벤션센터에서 정규2집 Part.2 [ONF:MY SELF] 발매 기념 쇼케이스를 열었다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.17/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 온앤오프가 신곡 '오픈 더 도어'를 소개했다.

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온앤오프는 17일 서울 상암 큐브컨벤션에서 정규 2집 '온앤오프:마이 셀프' 쇼케이스를 열고 "신곡은 '제2의 바바몬'이 될 것"이라며 "청량하면서 처량한 노래"라고 했다.

이번 신보는 지난해 공개한 정규 2집 '온앤오프:마이 아이덴티티' 서사와 이어진다. 지난 앨범에서 꿈을 쫓는 여행자로서 어둠 속에 있는 이들에게 희망과 나아갈 힘을 전했드면, 이번에는 여정 끝에서 스스로 선택하는 이야기를 담는다.

타이틀곡 '오픈 더 도어'는 불안한 현재에서 미래로 나아가기 직전 찰나의 순간 느끼는 복합적인 감정을 녹여냈다. 강렬한 록 사운드와 넓은 음역대를 넘나드는 온앤오프의 보컬이 맞물리며, 색다른 울림을 전할 예정이다.

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와이엇은 "곡을 처음 들었을 때 제 2의 '바이 바이 몬스터(바바몬)'가 될 수 있겠다 싶었다. K팝 표본 같았다"라며 "불안한 현재 속에서 문을 여는 찰나의 감정이 얼마나 공감이 갈까라고 생각했다. 들었을 때 공감가면서, 뭔가 안 됐을 때 문을 열겠다는 생각이 들었으면 한다"라고 했다.

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승준은 "청량하면서 처량하면서 피폐하고 슬픔도 많이 느꼈다. 감정들이 가득 차 있어서, 다양한 상황에 맞게 들어주셨으면 한다"고 바랐고, 이션은 "이직을 한다던가 용기가 필요할 때, 도전하실 때 들으시면 좋을 것 같다"며 "타이틀곡 자체가 록 사운드 기반이라, 시원한 매력이 있다. 올여름 시원한 기분을 느낄 수 있다면 꼭 들어주셨으면 한다"고 소망했다.

온앤오프는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 정규 2집 '온앤오프:마이 셀프'를 발매하고 활동에 나선다

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com