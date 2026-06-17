[SC현장]새 소속사서 '오픈 더 도어'…온앤오프 "동반 이적도 당연했다"(종합)

[스포츠조선 정빛 기자] 동반 입대에 이어 동반 이적까지. 온앤오프가 한 배를 타고, 더 큰 도약을 향한 문을 연다.
온앤오프는 17일 서울 상암 큐브컨벤션에서 정규 2집 '온앤오프:마이 셀프' 쇼케이스를 열고, 신보에 대한 얘기를 들려줬다.
이번 신보는 지난해 공개한 정규 2집 '온앤오프:마이 아이덴티티' 서사와 이어진다. 지난 앨범에서 꿈을 쫓는 여행자로서 어둠 속에 있는 이들에게 희망과 나아갈 힘을 전했드면, 이번에는 여정 끝에서 스스로 선택하는 이야기를 담는다.
무엇보다 멤버들이 WM엔터테인먼트를 떠나 케이아이엔터테인먼트에 새 둥지를 틀고, 처음 선보이는 신보라는 점이 관심사다. 승준은 "이번 앨범이 나오기까지 멤버들도 회사도 정말 많이 고생했다. 어떻게 하면 우리 모습을 더 잘 보여드릴까 고민했다. 설레고 기대된다"고 털어놨다.
민균은 "이번 앨범을 발매할 수 있게 돼 정말 감사한 마음이다. 오랜 시간 기다려준 팬들에게도 감사하다. 우리와 같은 마음이었기 때문에 가능할 수 있었다고 생각한다. 우리의 진심이 많은 분에게 닿았으면 좋겠다"고 전했다.
동반 입대에 이어 소속사 이적까지, 멤버들의 끈끈한 의리가 엿보이기도 한다. 민균은 함께 함께한 비결로 "저희 목표가 다 같았다. 서로에 대한 신뢰도 깊고, 팀워크가 너무 좋다. 저희들끼리 그런 마음으로 다같이 함께하면 좋은 결과가 있을 것 같았다"고 말했다.
와이엇은 "싸우기도 많이 싸우면서 정말 가족이 됐다. 이적을 한다고 했을 때 당연하게 여섯 명이 한마음으로 옮기게 됐다. 특별하다기보다는 당연하게 옮긴 것 같다"며 고개를 끄덕였다.
타이틀곡 '오픈 더 도어'는 불안한 현재에서 미래로 나아가기 직전 찰나의 순간 느끼는 복합적인 감정을 녹여냈다. 강렬한 록 사운드와 넓은 음역대를 넘나드는 온앤오프의 보컬이 맞물리며, 색다른 울림을 전할 예정이다.
와이엇은 "곡을 처음 들었을 때 제 2의 '바이 바이 몬스터'가 될 수 있겠다 싶었다. K팝 표본 같았다"라며 "불안한 현재 속에서 문을 여는 찰나의 감정이 얼마나 공감이 갈까라고 생각했다. 들었을 때 공감가면서, 뭔가 안 됐을 때 문을 열겠다는 생각이 들었으면 한다"라고 했다.
승준은 "청량하면서 처량하면서 피폐하고 슬픔도 많이 느꼈다. 감정들이 가득 차 있어서, 다양한 상황에 맞게 들어주셨으면 한다"고 바랐고, 이션은 "이직을 한다던가 용기가 필요할 때, 도전하실 때 들으시면 좋을 것 같다"며 "타이틀곡 자체가 록 사운드 기반이라, 시원한 매력이 있다. 올여름 시원한 기분을 느낄 수 있다면 꼭 들어주셨으면 한다"고 소망했다.
특히 데뷔 시절부터 함께해온 '황버지' 황현 작곡가가 이번에도 지원사격에 나서 눈길을 끈다. 와이엇은 "저희가 새로운 시작을 한다고 했을 때, 걱정이 많았다. 그 걱정이 무색할 만큼, 같이 하겠다고 해주셨다. 이 자리를 빌려 감사하다는 말을 전해드리고 싶다"라고 말했다.
승준은 "작가님과 항상 사소한 얘기까지도 많이 나눴었다. 앞으로도 가능하다면 온앤오프의 멋진 서사를 같이 그리면 좋겠다"고 거들었다.
곡명처럼 문을 연 만큼, 새로운 미래에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 질문이 나왔다. 이션은 "미래는 예측할 수 없지만 현재를 열심히 살다 보면 좋은 미래가 만들어질 것 같다"라고 답했다.
효진은 "온앤오프로 이루고 싶은 목표가 있다. 저희가 지금보다 더 넓은 곳에서 콘서트도 하고 싶고, 음원 차트에도 이름을 많이 올리고 싶다"라며 "언젠가 이룰 수 있다는 긍정적인 생각으로 달려나가고 있다"라고 밝혔다.
온앤오프는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 정규 2집 '온앤오프:마이 셀프'를 발매하고 활동에 나선다
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com