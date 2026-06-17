'눈찢기' 공격 당한 이노냥, 멕시코인 사과에 화답→FIFA 초청 "포용 메시지 전할 것"

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[스포츠조선 이게은기자] 2026 북중미 월드컵 관람 중 멕시코 남성에게 인종차별을 당했던 구독자 660만명 유튜버 이노냥(본명 윤수진)이 국제축구연맹(FIFA)의 공식 초청을 받아 한국-멕시코전 조별리그 경기를 관람하게 됐다.

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FIFA는 17일 성명을 통해 "이노냥이 19일 과달라하라에서 열리는 한국과 멕시코의 월드컵 조별리그 경기 초청을 수락해 기쁘다"라고 밝혔다. 이어 "경기 당일은 '국제 혐오 표현 반대의 날'로 이노냥과 함께 존중, 포용의 메시지를 전달하기로 했다"라고 덧붙였다.

이노냥의 인종차별 피해는 지난 12일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 한국-체코전 조별리그 1차전 경기에서 벌어졌다. 이날 이노냥은 관중석에서 셀카 영상을 촬영했는데, 뒷자리에 앉은 멕시코 남성이 양손 검지로 눈을 찢는 모습이 함께 담긴 것. 이는 아시아인을 조롱하는 인종차별적 행위로 '슬랜티 아이(slanted-eye)' 라고 불린다. 이노냥도 해당 영상에 "제가 너무 예민한 건지 봐달라"라며 불편한 심경을 드러냈다.

영상이 확산되자 누리꾼들은 "인종차별을 한 것"이라며 한 목소리로 해당 남성을 비난했다. 멕시코 누리꾼들 사이에서도 "부끄럽다", "우리가 대신 사과한다"라는 반응이 빗발쳤고 현지 언론도 "여성 관중의 외모를 공개적으로 조롱한 수치스러운 행위"라며 남성의 행동을 꼬집었다. 서경덕 성신여대 교수도 "관중의 외모를 공개적으로 조롱한 수치스러운 행위"라며 공개 사과를 요구, 분노했다.

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해당 남성은 멕시코 한 지역 무역단체 대표로, 단체는 이 남성이 직위에서 해임될 것이라는 입장을 밝혔다. 남성은 논란이 커지자 "이번 사태로 인해 발생한 모든 일에 대해 진심으로 유감스럽게 생각한다"라며 공개 사과를 했다.

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이노냥도 멕시코인들의 진심 어린 사과에 응답했다. 그는 17일 자신의 SNS를 통해 "멕시코 응원석에 여자 혼자 앉는 게 솔직히 조금 무서웠다. 그런데 그곳에서 만난 사람들은 제 예상과 달랐다. 저 대신 태극기를 흔들어주었고, 한국을 열심히 응원해 줬다. 한 사람의 행동으로 한 나라 전체를 판단할 수 없다는 걸 다시 느꼈다"라고 전했다.

joyjoy90@sportschosun.com