이한위, 알고보니 '19세 연하' 아내♥가 먼저 플러팅.."내 블로그로 연락와" ('라스')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이한위가 19세 연하 아내와의 러브스토리를 공개했다.

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17일 방송된 MBC '라디오스타'는 김정은, 이한위, 솔비, 킹키가 출연하는 '숏폼의 연인' 특집으로 꾸며졌다.

이한위는 지난 2004년 KBS1 드라마 '불멸의 이순신'에 출연했던 바. 그는 "당시 내가 60회에서 하차했다. 당초 제작진은 제가 조연이지만 종영까지 함께할 것을 약속했는데 빠지게 됐다. 근데 얼마 후 지금의 아내가 제 블로그를 통해 연락이 왔다. '그때 맛있는 거 사준다더니 어떻게 된 거냐'라고 하더라"라고 말했다.

이어 "제가 드라마에 계속 나왔다면 아내가 제게 연락하는 일이 없었을 것"이라면서 "제가 수작을 부린 건 아니고 맛있는 걸 몇 번 사준 사이였다"라며 아내가 먼저 호감을 표현했다고 전했다.

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그 이후 이한위는 아내와 약 3개월간 교제하던 시절, 나이 차이로 인한 고민 끝에 여러 차례 설득과 진심 어린 대화를 나눴다고 밝혔다. 이한위는 "마지막엔 오만정이 다 떨어지라는 의미로 '너 나랑 결혼할 수 있어?"라고 했더니 아내가 '왜 못해요?라고 하더라. 5초 후 '그럼 시작해 보자'라고 했다"라고 설명했다.

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그렇게 19세 나이 차이를 극복하고 결혼에 골인했으며, 현재 세 자녀는 어느덧 고3, 고1, 중3이 됐다고 전했다.

joyjoy90@sportschosun.com