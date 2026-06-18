"육아 뭐가 힘들어" 32기 영수 무자녀 발언에 돌싱들 '싸늘' ('나는솔로')

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는솔로' 32기 영수가 육아에 대한 소신 발언을 전했다.

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17일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 다32기의 자기소개와 돌싱남들이 선택하는 '첫 데이트' 매칭 현장이 공개됐다.

이날 '무자녀' 32기 영수는 여성 출연자들에게 자녀를 낳을 수 있는지에 대해 집중적으로 물었다. 하지만 아이가 있는 돌싱녀들은 부정적인 답변을 내놨다.

이후 숙소로 돌아온 영수는 "자기소개를 들은 뒤 엄청 큰 변화가 있는 것 같다"며 "진지하게 많이 고민해봤다. 저는 '자녀를 낳아야 한다'라는 입장의 사람이다"라고 속마음을 털어놨다.

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이어 "세상에 힘든 일이 얼마나 많은데 육아는 자기 자식인데 그게 그렇게 힘든가 싶다. 체력적으로 (길러서) 키우면 되지 않냐. 내가 쉽게 말하는 걸 수도 있는데, 자녀가 없으면 부부 관계가 너무 연약하다. 그냥 나가버리고 소송 걸면 이러면 끝이다 사실"이라고 자신의 생각을 전했다.

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이에 광수는 "자녀가 있다고 해서 부부 관계가 돈독한 건 아니라고 생각한다"라며 조심스럽게 자신의 마음을 드러냈다.

그러자 영수는 "각자 나름의 사연이 있겠지만, 자녀가 있으니 가정은 내가 지키면 되는거 아니냐"라고 발언했다. 이를 듣던 유자녀 돌싱남들은 아무말 없이 생각에 잠겼다.

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jyn2011@sportschosun.com