32기 영수, 정희에 일침 "새아빠는 아저씨일 뿐..억지 호칭 안 된다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 32기 영수가 32기 정희의 재혼 및 양육 방식에 대해 소신 발언을 하며 의견을 전했다.

Advertisement

17일 방송된 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 다32기의 자기소개와 돌싱남들이 선택하는 '첫 데이트' 매칭 현장이 공개됐다.

32기 정희는 백화점 고객 서비스팀에서 근무하고 있었고, 현재 부모님과 함께 6세 아들을 양육 중이었다.

정희는 "서울에 자가를 두고 있지만, 양육을 위해 부모님과 함께 의정부에 거주하고 있다며 "다만 초등학교 입학 전에는 다시 서울로 이사할 계획이다"라고 설명했다.

Advertisement

이어 정희는 "원래는 아빠랑 살아야 하는 게 맞는데, 면접 교섭 후 헤어지는 게 일과가 되다 보니 헤어지지 않는 가족을 만들어주고 싶다는 생각이 들었다"며 돌싱 특집 지원 계기를 밝혔다.

Advertisement

그런데 이때 영수가 정희의 재혼관에 대해 의문을 던졌다. 그는 "아들의 인식 속에 (친)아버지가 있을 텐데, 누군가가 같이 살게 되면, 정희씨는 아이가 (새아버지를) '아버지'라고 부르길 생각하고 있을 텐데, 아이 머릿속에는 그냥 아저씨다. 그렇게 억지로 아버지라고 (부르게) 하면 안 될 것 같다"고 소신 발언을 했다.

재혼을 하는 것과 새아빠가 되는 것은 엄연히 별개라는 것.

Advertisement

이에 정희는 "저도 강요할 생각은 없고, 아이도 본인이 원한다면 아빠라고 부를 수도 있고 아저씨라고 부를 수도 있고 호칭은 중요하지 않다고 생각한다"고 입장을 전했다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com