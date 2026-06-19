“AI 영상인 줄” 블핑 제니, 초미니 골프웨어 입고 그린 접수…‘골린이 졸업’ 국보급 몸놀림

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[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 제니가 골프에 푹 빠진 근황을 공개하며 눈길을 끌었다.

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선수 출신이자 골프 레슨 프로로 활동 중인 장재근은 18일 자신의 SNS에 "제니야, 이제 골린이 졸업해도 되겠네?"라는 글과 함께 제니의 골프 연습 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 골프를 배우고 있는 제니의 성장 과정이 담겼다. 편안한 운동복 차림의 제니는 실내 연습장에서 장재근 프로의 지도를 받으며 스윙 자세를 교정하고 연습에 집중하는 모습을 보였다.

처음에는 어색한 동작과 타이밍으로 어려움을 겪는 듯했지만 반복 훈련을 이어가며 점차 안정적인 자세를 갖춰나갔다. 장재근 프로는 직접 체중 이동과 스윙 궤도를 설명하며 제니의 레슨을 도왔다.

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특히 실내 연습장에서 진지한 표정으로 연습에 몰두하던 제니는 화이트 컬러의 상의와 미니스커트를 매치하고 필드에 나선 뒤 한층 자연스러운 스윙을 선보였다.

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이어진 장면에서는 장재근 프로의 "굿샷" 감탄사가 나올 정도로 깔끔한 스윙을 선보이며 시선을 사로잡았다. 골프를 시작한 지 얼마 되지 않은 것으로 보이지만 유연한 몸놀림과 운동 신경이 돋보였다는 평가다.

팬들의 반응도 뜨거웠다. "골프웨어 화보다", "AI 영상인 줄 알았다", "제니가 골프까지 잘하면 반칙", "운동하는 모습도 멋지다", "진짜 골린이 졸업할 것 같다" 등의 댓글이 이어졌다.

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한편 제니는 최근 미국 뉴욕에서 열린 대형 음악 축제 '더 거버너스 볼(The Governors Ball)'의 헤드라이너로 무대에 올라 글로벌 팬들을 열광시켰다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com