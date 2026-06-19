"역시 이효리 파워"…'뿔테 3인방' 유재석·장항준·윤종신, 애교 폭발('해투')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'의 MC 유재석, 장항준, 윤종신과 첫 스페셜 MC 이효리의 만남이 화제를 모으고 있다.

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오는 7월 10일 첫 방송되는 KBS 새 예능프로그램 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투')는 '사람을 듣는 유재석, 이야기를 듣는 장항준, 음악을 듣는 윤종신이 다양한 '인생 팀메이트'들의 서사와 하모니에 귀를 기울이며 펼치는 스토리텔링 음악 오디션으로, 2001년부터 2020년까지 무려 20년 동안 시청자들과 함께 하며 'KBS 예능의 근본'으로 자리매김했던 '해피투게더'의 6년 만 복귀 프로젝트다.

이 가운데 이효리가 '뿔테 3인방' 3MC 유재석, 장항준, 윤종신과 함께 첫 회의 포문을 열 스페셜MC로 출격해 이목을 집중시킨다. 이효리가 '해피투게더' 최초의 여성 MC로 활약한 만큼, 돌아온 '해투'의 첫 번째 스페셜 MC로 힘을 보탠다는 점에서 뜻깊은 의미를 지닌다.

무엇보다 기대를 모으는 것은 이효리와 3MC 유재석, 장항준, 윤종신이 보여줄 예능 케미스트리다. 이효리는 과거 '해투' 시즌2를 시작으로 유재석과 찰떡같은 호흡의 '국민 남매'로 큰 사랑을 받은 바 있다. 여기에 유재석 못지않게 또 다른 남매 케미를 자랑하는 윤종신과 떠오르는 예능 대세 장항준까지 가세, 3MC를 쥐락펴락할 이효리의 매운맛 입담과 3MC의 대대적인 만남에 벌써부터 뜨거운 관심이 집중된다.

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이와 관련, '해투' 공식 SNS를 통해 공개된 이효리와 '뿔테 3인방' 3MC 유재석, 장항준, 윤종신의 컬래버 릴스가 화제를 모으고 있다. 공개된 영상에는 "해피투게더 MC는 누구?"라는 이효리의 말에 아일릿의 'It's Me' 챌린지 댄스 삼매경에 빠진 유재석, 장항준, 윤종신의 모습이 담겨 웃음을 자아낸다. 특히 원곡자 아일릿도 울고 갈 3MC의 치명적인(?) 몸짓이 폭소를 유발하는 가운데, 두 형들에게 폭풍 잔소리를 퍼붓는 막내 유재석의 모습까지 포착돼, 짧은 영상만으로도 환상적인 티키타카를 입증한 이들의 만남이 담길 '해투' 첫 방송에 궁금증이 최고조로 치솟는다.

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한편 KBS2 '해투'는 오는 7월 10일 오후 8시 30분에 첫 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com