'이지훈♥' 아야네, 둘째 성별 '70% 예상' 뒤집었다...반전 결과 "딸입니다!"

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이지훈의 아내 아야네가 둘째 아이의 성별을 공개했다.

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아야네는 지난 18일 "둘째 성별은… 딸이었습니다. 놀랍죠. 아들 예상해주신 분이 워낙 많으셔서!"라며 깜짝 소식을 전했다.

실제로 아야네는 앞서 SNS 팔로워들을 대상으로 '딸 vs 아들' 예상 투표를 진행했고, 무려 70%가 아들을 예상했다.

아야네는 이미 산부인과 검사를 통해 약 한 달 전 결과를 알고 있었지만, 몸 상태와 입덧 등으로 인해 결과 공개를 미뤄왔다고 설명했다.

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그는 "30분 거리의 결과지를 받으러 가는 것도 힘들 정도로 몸이 무거웠다"며 당시 상황을 전했다.

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또한 "임신이 두 번째라 첫째 때보다는 궁금함이 덜했다"며 "딸, 아들 모두 50대50으로 원했다. 다만 검사가 100% 확실한 것은 아니라고 들어서 조심스러운 마음에 공개를 미뤘다"고 밝혔다.

이어 최근 병원에서 초음파 검사를 통해 "딸이 맞다"는 소견을 확실히 들은 뒤에야 공개할 수 있었다고 전했다.

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그는 "이번 주 한 달 만에 병원에 가서 초음파를 보고 딸인 걸 확실히 확인했다"며 이제서야 소식을 전하게 됐다고 밝혔다.

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한편 이지훈과 아야네는 지난 2021년 결혼했으며, 시험관 시술 끝에 첫째 딸 루희 양을 품에 안았다. 최근 둘째 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받고 있다.

shyun@sportschosun.com