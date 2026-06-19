'60년 축덕' 강부자, 손흥민이 직접 보낸 유니폼 공개…"LA까지 동행한 사이"

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[스포츠조선 김준석 기자] '연예계 대표 축구 팬' 강부자가 손흥민 선수와의 남다른 인연을 자랑하며 '성덕(성공한 덕후)'의 면모를 드러냈다.

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18일 방송된 KBS2 '강리치의 월드컵 전술집'에는 배우 김수로와 전 국가대표 선수 김영광이 게스트로 출연해 축구에 대한 열띤 대화를 나눴다.

이날 방송에서 '60년 축덕'으로 알려진 강부자는 대한민국과 체코전의 경기 스코어는 물론, 황인범과 오인규가 득점한 시간대까지 정확히 기억해내는 놀라운 기억력으로 주변을 놀라게 했다.

김수로가 강부자의 해박한 지식에 감탄하자, 강부자는 여유롭게 웃으며 "슛하는 순간 전반전, 후반전 다 보지 않느냐"고 반문했다.

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이어 그는 김수로를 향해 "근데 쏘니(손흥민)를 직접 본 적은 있느냐"라고 도발적인 질문을 던졌다.

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김수로가 "대한민국에서 토트넘 경기장을 제일 많이 간 탑10 안에 들 것"이라며 자부심을 드러내자, 강부자는 결정적인 한 방을 날렸다.

강부자는 "나는 손흥민이랑 같이 비행기를 타고 LA까지 갔다"고 밝히며 주변을 경악게 했다.

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이어 사진 촬영은 물론, 손흥민 선수가 직접 보내온 사인 유니폼까지 현장에서 전격 공개해 명실상부한 '축구 덕후'의 위엄을 과시했다.

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강부자는 유니폼을 자랑하며 김수로를 향해 "이런 인연도 있는데, 가서 축구 경기 본 것 가지고 어딜"이라며 장난스러운 핀잔을 줘 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

한편, 강부자는 평소 K리그와 해외축구를 챙겨보는 연예계 대표 축구 팬으로, 최근 한국-체코전 스코어까지 정확히 예측하며 '원조 축덕'으로서의 존재감을 입증하고 있다.

narusi@sportschosun.com