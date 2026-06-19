'전과 6범' 임성근, 파주 식당 개업 '또 연기'…"기다리셨을 텐데 죄송"

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[스포츠조선 김준석 기자] 전과 6범 사실이 알려지며 논란의 중심에 섰던 셰프 임성근이 파주 식당 개업이 늦어지고 있는 이유를 직접 설명했다.

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임성근은 지난 18일 자신의 유튜브 채널 게시판을 통해 "많은 분이 궁금해하시는 파주 심학산 돼지 짜글이 가게 근황을 알려드리겠다"며 현재 준비 상황을 전했다.

그는 "약속드렸던 6월 3주 차가 됐다. 주방 식기와 테이블은 모두 세팅이 완료된 상태"라며 "건물을 새로 지으면서 진행하다 보니 설치와 점검, 시청 검사 등 해야 할 일들이 계속 생기면서 오픈 일정이 늦어지고 있다"고 밝혔다.

이어 "많은 분들이 기다리셨을 텐데 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "좀 더 안전하고 문제없이 가게를 개점하기 위해 심혈을 기울이고 있다"고 사과했다.

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또한 "정확한 오픈 날짜가 확정되면 구독자 이벤트를 진행해 미리 돼지 짜글이 맛을 보여드리겠다"고 덧붙이며 개업 준비에 박차를 가하고 있음을 알렸다.

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앞서 임성근은 지난 2월부터 경기 파주 심학산 인근에 짜글이 전문점 개업을 준비 중이라고 밝히며 본격적인 식당 운영 계획을 공개한 바 있다.

하지만 그는 올해 초 과거 음주운전 전력을 인정하면서 논란에 휩싸였다. 지난 1월 자신의 유튜브 채널을 통해 음주운전 3회 적발 사실을 고백한 데 이어, 이후 음주운전 4회와 무면허 오토바이 운전 1회, 주차 시비 과정에서의 쌍방 폭행 1회 등 총 전과 6범 이력이 알려지며 비판을 받았다.

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당시 임성근은 자필 사과문을 게재하고 방송 활동 중단을 선언했다. 다만 예정돼 있던 홈쇼핑 방송은 진행했으며, 현재는 개인 채널을 통해 근황을 전하고 있다.

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한편 임성근은 한식 경력 40여 년의 국가공인 조리기능장으로, '한식대첩3' 우승을 차지했으며 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'에 백수저 셰프로 출연해 이름을 알렸다.

narusi@sportschosun.com