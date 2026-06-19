[공식] 안소요, 박지현 대학 동기된다…'내일도 출근!' 캐스팅

사진 제공=킹콩 by 스타쉽

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 안소요가 '내일도 출근!'에 출연한다.

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19일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 "안소요가 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'(극본 김경민, 연출 조은솔)에 합류한다. 또 다른 모습으로 찾아올 안소요에게 많은 기대와 관심 부탁드린다"라고 전했다.

'내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤(박지현)이 까칠한 직장 상사 강시우(서인국)와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 설렘을 가지게 되는 오피스 로맨스 드라마다.

그 중 안소요는 육아 중인 엄마이자 지윤의 대학 동기 이혜지 역으로 분한다. 혜지는 수더분한 성격과 친근한 매력을 지닌 인물. 지윤에게 솔직하고 진심 어린 조언을 건네는 것은 물론, 자연스러운 절친 케미를 선보이며 극에 활력을 더할 예정이다.

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안소요는 그간 촘촘히 쌓아온 작품 활동으로 연기 내공을 입증해 왔다. 그는 디즈니+의 오리지널 시리즈 '나인 퍼즐'에서 서울지방경찰청 범죄행동분석팀장으로 현실감 넘치는 상사의 면모를 선보이는가 하면, 지니 TV 오리지널 '나의 해리에게'에서는 정신건강의학의로 분해 나긋한 말투와 차분한 태도로 상담에 집중, 탁월한 캐릭터 소화력을 선보였다. 이처럼 인물의 개성을 섬세하게 그려내며 존재감을 발산하는 안소요가 '내일도 출근'에서 보여줄 새로운 모습에 기대가 모인다.

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한편, 안소요를 비롯해 서인국, 박지현, 강미나, 최경훈 등이 출연하는 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'은 오는 22일 오후 8시 50분 첫 방송된다. 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해서도 시청할 수 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com