'초롱이' 고규필, 딸 아빠 된다…♥에이민, 15주 D라인도 공개

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고규필과 싱어송라이터 에이민 부부가 부모가 되는 기쁨을 맞았다.

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19일 고규필 소속사에 따르면 고규필의 아내 에이민은 현재 임신 4개월 차로 올해 말 첫 딸을 출산할 예정이다.

고규필 소속사 스프링이엔티 관계자는 "에이민이 임신한 것이 맞다"며 "현재 임신 4개월 차이며 아이의 성별은 딸"이라고 밝혔다.

두 사람의 2세 소식이 전해진 가운데 에이민의 SNS에도 행복한 예비 엄마의 일상이 공개돼 눈길을 끌고 있다.

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에이민은 지난 18일 자신의 개인 계정에 "15WEEKS. 제법 나온 내 배...ㅎ", "포동포동"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 에이민은 일산 킨텍스에서 열린 'MOM & BABY EXPO' 행사장을 방문한 모습이다. 편안한 복장으로 외출에 나선 그는 배 위에 손을 올린 채 환한 미소를 지으며 설렘 가득한 근황을 전했다.

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또 다른 사진에서는 차량 안에서 촬영한 모습과 함께 한층 도드라진 D라인을 공개했다. 임신 15주 차에 접어든 에이민은 "제법 나온 내 배"라고 적으며 예비 엄마의 행복한 마음을 드러냈다.

한편 고규필과 에이민은 9년간의 연애 끝에 지난 2023년 11월 결혼식을 올렸다. 당시 배우 김남길이 사회를 맡고 그룹 어반자카파 조현아가 축가를 불러 화제를 모았다.

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고규필은 영화 '범죄도시3'에서 초롱이 역으로 큰 사랑을 받았으며 드라마 '열혈사제', '사랑의 불시착' 등 다양한 작품에서 활약했다. 에이민은 2018년 싱글 'Hide And Seek'로 데뷔해 꾸준히 음악 활동을 이어오고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com