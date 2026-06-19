김신영, 설현에 '인사 안하냐' 호통 쳤는데..알고보니 입간판 "술 먹고 착각, 다음날 바로 사과"(김영철오리지널)

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[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 김신영이 설현의 입간판과 말다툼을 벌인 뒤 다음 날 실제 설현에게 사과 전화를 걸었던 웃지 못할 주사 에피소드를 공개했다.

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19일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 "홈쇼핑 여왕 최화정 대기실에 급습했다가 욕만 먹고 나온 김영철 (찐남매 케미)"라는 제목의 미방분 영상이 공개됐다.

영상 속 김신영은 현재 금주 중이라고 밝히며 과거 심각했던 주사 습관을 솔직하게 털어놨다. 그는 "주사가 너무 심해서 술을 끊었다. 최악의 인간이었다"며 "술을 마시고 문을 긁어서 열 정도였다. 손톱이 아예 없어졌는데도 기억이 하나도 안 난다. 친구들이 너무 무서웠다고 하더라"고 고백했다.

이어 김신영은 가장 기억에 남는 주사로 걸그룹 AOA 출신 설현의 입간판과 싸웠던 일화를 꺼내놨다.

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그는 "건대 입간판 앞에서 '언니가 왔는데 인사도 안 하고 뭐 하는 거야?'라고 했다"며 "완전 꼰대였다"고 당시를 떠올려 웃음을 안겼다. 술에 취한 나머지 입간판을 실제 설현으로 착각했던 것.

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더 큰 문제는 다음 날이었다. 김신영은 "아침에 일어났는데 카메라 필름처럼 장면들이 조금씩 떠오르더라"며 "'와, 미쳤다. 설현아 미안하다' 싶어서 바로 전화를 걸었다"고 밝혔다.

하지만 예상치 못한 반전이 기다리고 있었다. 김신영은 "설현이가 '무슨 소리야?'라고 하더라. 그래서 '언니가 술 많이 먹고 너 불렀니?'라고 물었더니 설현이가 '우리 지금 AOA 홍콩 투어 중이다'라고 했다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이를 들은 김영철 역시 "설현 입장에서는 엄청 웃겼겠다"며 폭소를 터뜨렸다.

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김신영은 술과 관련된 또 다른 일화도 공개했다. 그는 "송은이 선배가 '술은 어른한테 배워야 한다. 너 잘못 배운 것 같다'고 하더라"며 "그래서 '저희 할머니한테 배운 거예요'라고 답했다"고 말해 또 한 번 웃음을 자아냈다.