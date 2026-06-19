김기리♥문지인, 子 얼굴 처음 보고 당황 "코가 왜 이렇게 납작해?"

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[스포츠조선 이우주 기자] '지인의 지인' 김기리 문지인 부부가 처음으로 생명이의 얼굴을 봤다.

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19일 유튜브 채널 '지인의 지인'에서는 '첫아들은 엄마 붕어빵이라던데'라는 제목의 영상이 게재됐다.

결혼기념일을 하루 앞둔 두 사람은 처음으로 아들 생명이의 얼굴을 보러 병원에 갔다. 입체초음파를 통해 처음으로 생명이의 얼굴을 본 김기리는 "코가 왜 이렇게 납작하니?"라고 놀랐다.

문지인은 "콧대가 너무 두껍다. 오빠랑 똑같다"고 놀랐고 김기리는 "그냥 코 평수가 넓은 거지? 코가 좀 눌려있는 거 같은데. 입술 라인도 비슷한 거 같다"고 밝혔다.

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이어 생명이의 옆모습을 본 문지인은 "옆모습은 예쁘다"며 "예쁜 모습을 찾을 때까지 찍어 주시는 거 같다"며 웃었다. 의사 역시 "정말 아빠 많이 닮았다"고 김기리 판박이 임을 인정했다. 자신의 모습을 보던 김기리는 "살짝 미안하다"고 농담했다.

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이어 AI로 구현한 생명이의 예상 얼굴도 나왔다. 이에 김기리는 "AI도 코가 이렇게 클 거라 예상하지 못하고 만든 거 같다. 눈이 맞으면 여보 눈이다. 얼굴형은 여보 얼굴형"이라고 밝혔다.

결혼기념일에는 윤보미와 라도의 결혼식에 참석했다. 김기리가 사회를 맡았기 때문. 결혼식장에서 또 다른 임산부인 남보라를 만난 초음파 사진을 비교했다. 하지만 두 사람의 아이들은 형제라 해도 믿을 정도로 똑같이 생겼다. 남보라는 "(김기리랑) 닮았냐. 무슨 일이냐"고 놀랐다.

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wjlee@sportschosun.com