송혜교, 수지가 선물한 '민트색 상자'에 감동 "고마워~♥"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교가 가수 겸 배우 수지에게 받은 선물을 공개하며 각별한 우정을 드러냈다.

Advertisement

19일 송혜교는 자신의 SNS에 수지의 계정을 태그한 뒤 "고마워~♥"라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 수지의 이름이 적힌 선물 상자가 담겨 있어 눈길을 끌었다. 깔끔하게 포장된 선물에서 두 사람의 훈훈한 친분이 엿보이며 팬들의 관심을 모았다.

해당 선물은 수지가 모델로 활동 중인 화장품 브랜드 제품으로 알려졌다. 수지는 이날 주변 지인들에게 직접 제품을 전달하며 감사의 마음을 전한 것으로 전해졌다. 송혜교 역시 수지의 선물을 인증하며 고마운 마음을 표현해 훈훈함을 더했다.

Advertisement

앞서 두 사람은 SNS를 통해 서로를 향한 애정을 드러내는가 하면, 커피차 선물 등을 주고받으며 꾸준한 우정을 이어와 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

한편 배우 박아인 역시 같은 날 수지에게 받은 선물을 인증하며 "고마워 수지야. 맘도 얼굴도 예쁜 배수지"라는 글을 남겨 눈길을 끌었다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com