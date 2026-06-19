'결혼 16년차' 진선규 "남성호르몬 바닥, 김지석 덕에 다시 남자로 살게 됐다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 진선규가 건강검진 결과 남성호르몬 수치가 낮게 나왔던 사실을 고백했다. 이에 절친 김지석이 직접 영양제를 선물하며 건강 관리를 도왔다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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19일 김지석의 유튜브 채널 '내 안의 보석'에는 넷플릭스 영화 '남편들'에 함께 출연한 배우 진선규, 공명이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 세 사람은 영화 홍보를 위해 식사를 하며 촬영 비하인드와 근황을 나눴다.

이날 김지석은 진선규를 향해 "1년 만에 만났는데 몸이 5kg 정도 늘어난 것 같다. 훨씬 건강해 보인다"고 말했다. 이에 진선규는 건강검진을 계기로 몸 관리에 나서게 된 사연을 털어놨다.

그는 "건강검진을 했는데 호르몬 수치가 너무 낮게 나왔다"고 고백했고, 김지석은 "그때부터 시작된 거다. 내가 남성호르몬을 중요하게 생각해서 형한테 엄청 전도했다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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김지석은 이어 "미국에서 직접 사 온 영양제까지 선물했다"고 밝혔고, 진선규는 "먹어보니까 진짜 활력이 달라졌다"고 만족감을 드러냈다.

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특히 김지석은 "형 인스타그램을 보면 운동도 열심히 하고 형수님과 함께하는 일상도 자주 올리는데 보기만 해도 기분이 좋아진다"고 칭찬했다. 진선규 역시 "지석이 덕분에 다시 남자로 살게 됐다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

두 사람의 끈끈한 우정도 엿볼 수 있었다. 진선규는 "지석이는 저에게 같은 남자로서 정말 고마운 존재"라며 애정을 드러냈고, 김지석 역시 건강을 챙기는 진선규의 변화된 모습에 흐뭇함을 감추지 못했다.

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진선규는 지난 2010년 배우 박보경과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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한편 진선규, 공명이 출연하는 넷플릭스 영화 '남편들'은 납치된 가족을 구하기 위해 현 남편과 전 남편이 공조를 펼치는 코믹 액션 영화로, 19일 공개됐다.

olzllovely@sportschosun.com