이용진, 생리현상에 결국 SOS..."화장실도 휴지도 없다"('1박2일')

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[스포츠조선 김준석 기자] '1박 2일' 멤버들이 산속 오지를 넘어 이번에는 무인도 표류라는 사상 최악의 고생길에 접어든다.

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오는 21일 방송되는 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 전라남도 완도군에서 펼쳐지는 '무인도 체크인' 첫 번째 이야기가 공개된다.

이날 '1박 2일'의 새 멤버 이용진, 이기택은 정장을 입었던 첫 녹화 당시보다 한결 더 편해진 복장으로 오프닝 장소에 등장한다.

첫 여행을 통해 기존 멤버들과도 많이 친해진 두 사람은 기분 좋게 토크를 나누며 새로운 여행에 나선다.

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오프닝을 마친 후 '1박 2일' 팀은 배를 타고 이번 여행의 베이스캠프로 향한다.

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그러나 멤버들이 도착한 곳은 사람이 아무도 살고 있지 않은 무인도였고, 전기마저 들어오지 않는 열악한 환경에 모두 충격을 감추지 못한다.

설상가상으로 이용진은 생리적 현상으로 인한 비상사태에 직면한다. 볼일 신호가 왔음에도 화장실은커녕 휴지도 없는 현실에 그는 제작진에 급히 SOS까지 요청했다는 후문이다.

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'1박 2일'에 합류한 후 최대 위기에 봉착한 이용진이 어떻게 긴급상황을 극복했을지 궁금증이 커지고 있다.

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그런가 하면 '1박 2일'의 맏형 김종민은 새로운 막내 이기택을 향한 극찬을 아끼지 않는다.

특히 그는 "기택이는 지금도 잘 되고 있지만 3년 후에 엄청나게 잘 될 것 같다. 앞으로 이기택의 시대가 올 것"이라고 예언까지 남기며 이기택을 방긋 웃게 만든다.

산속 오지에 이어 망망대해 무인도에 표류하게 된 '1박 2일' 멤버들의 이야기는 오는 21일 저녁 6시 10분 방송되는 '1박 2일 시즌4'에서 확인할 수 있다.

narusi@sportschosun.com