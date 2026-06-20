'순순희' 지환, 오늘(20일) ♥2살 연하 비연예인과 결혼..기태 이어 두 번째 '품절남'

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[스포츠조선 박아람 기자] 보컬 그룹 순순희의 멤버 지환(본명 윤지환)이 사랑하는 연인과 백년가약을 맺으며 새로운 인생의 출발을 한다.

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지환은 20일 부산 남구에 위치한 그랜드모먼트 웨딩홀에서 두 살 연하의 비연예인 예비신부와 결혼식을 올린다. 이로써 그는 멤버 기태에 이어 순순희에서 두 번째로 품절남 대열에 합류하게 됐다.

이날 예식에는 가요계 선후배와 동료 아티스트들이 참석해 두 사람의 앞날을 축복한다. 축가 무대 역시 화려하게 꾸며진다. 보컬 그룹 잠골버스와 가수 주호, 싱어송라이터 피아노맨이 축하 공연을 펼치며, 순순희 멤버들 또한 직접 무대에 올라 특별한 감동을 선사할 예정이다.

결혼을 앞둔 지환은 "음악이라는 공통된 관심사로 만나 소중한 인연을 이어오다 결혼이라는 결실을 맺게 됐다"며 "앞으로 서로에게 힘이 되는 동반자로서 행복하고 건강한 가정을 만들어가겠다"고 소감을 전했다.

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지환은 순순희의 메인 보컬로 활동하며 특유의 짙은 감성과 섬세한 표현력으로 많은 사랑을 받아왔다. 특히 '서면역에서', '슬픈 초대장', '눈을 감아도' 등 다수의 곡을 통해 대중의 공감을 이끌어내며 팀의 음악적 색깔을 구축하는 데 큰 역할을 했다.

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한편 순순희는 지환, 기태, 미러볼로 구성된 3인조 발라드 그룹으로, 부산을 대표하는 보컬 그룹 중 하나로 자리매김하며 꾸준한 음악 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com