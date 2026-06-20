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백진희, 유튜브 영상 올린후 반성 "너무 가감 없었다..엄마 미안해"

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백진희, 유튜브 영상 올린후 반성 "너무 가감 없었다..엄마 미안해"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 백진희가 어머니와 함께한 일본 가고시마 여행을 마친 뒤 솔직한 후기를 전했다.

백진희는 최근 유튜브를 통해 "안녕하세요 여러분. 가고시마 돌진녀 지니이즈백입니다"라며 "가고시마 마지막 편이 올라왔는데 사실 제 여행 스타일이 그렇다. '뽕 뽑자! 다신 못 온다는 생각에 다 보고 오자!'는 스타일"이라고 밝혔다.

이어 "비밀을 알려드리자면 사실 비가 와서 좀 덜 본 것"이라며 "너무 가감이 없었던 것 같다. 엄마와의 대화보다 일정을 향해 돌진만 했던 것 같아 반성 중이다"라고 털어놨다. 그러면서 "엄마 미안해. 다음엔 효녀 코스프레라도 해보겠다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

백진희, 유튜브 영상 올린후 반성 "너무 가감 없었다..엄마 미안해"

앞서 백진희는 유튜브를 통해 어머니와 함께한 일본 가고시마 2박 3일 여행기를 공개했다. 영상 속 두 사람은 가고시마 중앙역과 이부스키를 방문해 모래찜질과 온천을 체험하고, 사쿠라지마 활화산을 감상하며 특별한 시간을 보냈다.

또한 가고시마 명물인 흑돼지 돈가스를 맛보고 전차를 타고 시내를 둘러보는 등 여행을 만끽했다. 백진희는 여행 말미 "유튜브를 핑계 삼아 엄마와 여행도 하고 영상도 남기고 추억도 남길 수 있어 너무 좋은 시간이었다"며 애틋한 마음을 드러냈다.

jyn2011@sportschosun.com

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