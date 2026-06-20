'환갑' 지석진·이경실, 생년월일 똑같았다…"일찍 만났으면 결혼"

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이경실이 방송인 지석진과의 특별한 인연을 공개했다.

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20일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬' 콘텐츠 '누나들은 핑계고'에는 이경실, 조혜련, 김지선이 게스트로 출연해 유재석과 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이경실은 지석진과 남다른 공통점이 있다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "지석진 씨와 생년월일이 똑같다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

이에 유재석은 "두 분이 정말 같은 날 태어나셨다"고 거들었고, 조혜련 역시 "그 정도면 운명 아니냐"고 반응했다.

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이경실은 "처음에는 생일만 비슷한 줄 알았는데 출생연도까지 똑같더라"며 신기해했다.

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이어 "그래서 내가 농담으로 '우리가 조금만 일찍 만났어도 결혼했을 수도 있겠다'고 이야기한 적이 있다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 이날 방송에서는 조혜련의 '코로나 가라' 노래 비하인드와 김지선이 밝힌 이경실의 미담 등 다양한 에피소드가 공개되며 시청자들의 관심을 모았다.

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narusi@sportschosun.com