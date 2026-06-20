'환연4' 박현지, 촬영 중 벌어진 굴욕 고백 "지퍼 안 잠가서 통편집"

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[스포츠조선 정유나 기자] '환승연애4' 박현지가 촬영 당시 겪었던 황당한 실수담을 털어놨다.

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19일 유튜브 채널 '해피해은'에는 '현지야 재회에 대해 어떻게 생각해?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 티빙 예능 '환승연애2' 출연자 성해은과 '환승연애4' 출연자 박현지가 다양한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

이날 성해은은 "현지 님이 너무 보고 싶어서 불렀다"고 반갑게 인사했고, 박현지는 "저도 이야기 나누고 싶었다"며 화답했다.

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대화를 이어가던 중 박현지는 갑자기 "어? 바지 지퍼를 안 잠갔다. 많이 깜빡깜빡한다"고 말했고, 성해은은 "나랑 똑같네"라며 웃었다.

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이어 박현지는 '환승연애4' 촬영 당시 있었던 비하인드도 공개했다. 그는 "인트로 등장하는 장면 촬영할 때도 화장실을 다녀온 뒤 지퍼를 안 잠근 적이 있었다"며 "길 걷는 장면을 엄청 많이 찍었는데 다 찍고 나서 알았다"고 털어놨다.

그러면서 "결국 그 장면들은 방송에 나오지 못했다. 통편집 했다"고 고백했다.

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jyn2011@sportschosun.com