장성규, 정관수술 복원 고민 토로…아내와 '셋째 딸' 계획 논의 중

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 장성규가 셋째 출산에 대한 강한 열망을 드러내며 정관수술 복원 수술을 고민 중이라고 밝혔다.

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지난 19일 장성규는 자신의 유튜브 채널을 통해 시청자들의 고민을 상담해주는 영상을 게재했다.

이날 영상에는 5남매의 아빠인 개그맨 정성호와 예비 아빠 김기혁이 출연해 다둥이 가정의 현실과 고민에 대해 허심탄회한 이야기를 나눴다.

정관수술과 복원에 대한 주제가 나오자, 장성규는 자신의 경험을 솔직하게 털어놓았다.

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두 아들을 둔 장성규는 "정관수술을 받았지만 통증은 전혀 없었다"고 말문을 열었다.

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이어 그는 정관수술 복원 수술의 골든타임에 대해 "5년 안에 봉합을 해야 임신 가능성이 높다고 하더라. 오래될수록 기능이 퇴화한다고 해서 고민 중이다"라고 설명했다.

특히 장성규는 "아내와 진지하게 상의하고 있다. 5년 안에 결정해야 하니 셋째를 낳을지 말지 고민이다"라며 셋째 임신 가능성을 시사했다.

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이에 5남매의 아빠 정성호는 "늦둥이가 주는 사랑은 어마어마하다"며 셋째 출산을 강력히 추천했고, 장성규의 셋째가 딸일 것이라는 희망적인 예측까지 더해 훈훈한 분위기를 만들었다.

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이에 장성규는 "저 정말 다시 풀고 오겠다"고 화답하며 딸바보가 되고 싶은 강한 소망을 내비쳤다.

narusi@sportschosun.com