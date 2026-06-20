싸이, 신인 걸그룹에 빌딩 통째로 플렉스…"지하부터 5층까지 전용 연습실"

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 소속사 대표 싸이의 남다른 스케일이 공개됐다.

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20일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '아는 형님'에는 브라운아이드걸스 나르샤, 제아를 비롯해 프로미스나인 백지헌, 이채영, 리센느 원이, 미나미, 베이비돈크라이 이현, 베니가 게스트로 출연했다.

이날 베이비돈크라이 멤버들은 소속사 대표 싸이에 대한 질문이 나오자 "저희의 자랑이 대표님이라고 해도 될 정도"라며 남다른 애정을 드러냈다. 특히 멤버들은 데뷔 전 싸이로부터 특별한 선물을 받았다고 밝혀 이목을 집중시켰다. 이들은 "대표님께서 '너희가 사용할 공간'이라며 연습실을 선물해주셨다"고 말했다. 이어 "숙소가 아니라 연습실"이라며 "지하부터 5층까지 건물 전체를 저희가 사용하고 있다"고 설명해 출연진들을 놀라게 했다.

예상 밖의 통 큰 지원에 형님들은 감탄을 감추지 못했다.

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다만 숙소 사정은 달랐다. 베이비돈크라이는 "멤버가 4명인데 모두 한 방에서 생활하고 있다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

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'빌딩급 연습실'을 선물받은 반면 숙소에서는 네 멤버가 한 공간을 함께 쓰고 있다는 반전 일상에 현장은 다시 한번 놀라움으로 물들었다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com