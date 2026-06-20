[인터뷰①]'멋진 신세계' 채서안 "'학씨 부인' 덕에 빌런 역할, 밉게 보는 반응 즐겼다"

'폭싹 속았수다' '21세기 대군부인'에 이어 '멋진 신세계'까지 매 작품 변주에 성공하며 연기 스펙트럼을 넓히고 있는 배우 채서안이 스포츠조선을 방문해 카메라 앞에서 매력을 발산하고 있다. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.16/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 채서안이 첫 빌런 역할을 한 소감을 밝혔다.

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채서안은 최근 서울 목동 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 "'학씨 부인' 좋게 봐주셔서 캐스팅됐다"라며 "태희 밉게 보는 반응에 기분 좋았다"라고 했다.

지난 21일 종영한 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질' 해진 무명배우 신서리(임지연)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준)의 로맨스를 그린 작품이다. 시청률과 화제성, 브랜드평판 모두 1위를 기록하며 큰 사랑을 받았다.

채서안은 모창그룹 3세 '모태희' 역을 맡아 신서리와 차세계의 로맨스를 뒤흔드는 '빌런 메기'로 맹활약했다. 드라마 종영 소감을 묻자 "드라마를 시청해주신 분들께 너무 감사드린다. 대선배님들과 함께 만들 수 있는 작품이라 저에게 뜻깊었다. 더 열심히 해야겠다는 각오를 다지게 됐다"라고 답했다.

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그러면서 처음 드라마 대본을 받았을 때를 떠올렸다. 채서안에게 모태희라는 캐릭터는 설렘과 동시에 커다란 부담감으로 다가왔다.

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소속사 이사로부터 "5회부터 등장하지만 굉장히 입체적이고 매력적인 역할"이라는 이야기를 듣고 대본을 펼쳤으나, 여태껏 경험해보지 못한 '재벌가 자제'라는 높은 계급과 수많은 사람을 기로 누르며 표현해야 하는 당당함이 낯설게 다가왔기 때문.

채서안은 "미팅 때 감독님과 작가님께 '제 어떤 모습을 보고 불러주셨냐'고 조심스럽게 여쭤봤다. 다행히 전작의 '학씨 부인'을 좋게 봐주셨더라"고 했다.

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이어 "제 중저음 보이스와 우아함, 그리고 그 뒤에 숨겨진 또 다른 이면의 모습을 이끌어내고 싶다고 말씀해 주셨다. 저를 믿고 맡겨주신 만큼, 어렵게 생각하기보다 온전히 내 것으로 만들어서 보여드리자고 다짐했다"고 밝혔다.

'폭싹 속았수다' '21세기 대군부인'에 이어 '멋진 신세계'까지 매 작품 변주에 성공하며 연기 스펙트럼을 넓히고 있는 배우 채서안이 스포츠조선을 방문해 카메라 앞에서 매력을 발산하고 있다. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.16/

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주인공들의 로맨스를 방해하는 빌런인 만큼 시청자들의 미움은 피할 수 없는 숙명이었다. 하지만 채서안은 오히려 그 반사 장치 역할을 훌륭히 즐겼다.

"평소에 연애 리얼리티 프로그램을 즐겨 봐요. 출연자들이 자기들만의 세상에 빠져 사랑을 키워갈 때, 그 사이에 끼어들어 직진하는 출연자가 있으면 시청자 입장에서 '저 친구 되게 여우다'라며 밉게 보게 되잖아요. 드라마도 똑같다고 생각했어요. 세계와 서리의 로맨스를 방해하는 걸림돌인 만큼, 시청자들이 태희를 밉게 보는 건 당연한 결과였죠. 오히려 인터넷에 '태희 왜 저래?'라는 댓글이 달릴 때마다 남몰래 기분이 좋았어요. 그만큼 제 역할을 제대로 해내고 있다는 증거니까요."

정작 집에서는 귀여운 반전이 일어나기도 했다. 어머니와 함께 본방 사수를 하던 중, 채서안이 "엄마, 나 이번 드라마에서 벌써 세 번째 차이는 거야. 태희 너무 불쌍하지 않아?"라고 묻자, 쇼파에 앉아 안타까워하던 어머니가 "어머, 난 서리가 너무 안타깝다"라며 주인공 신서리의 편을 들었던 것.

채서안이 "아니 엄마, 태희는 비즈니스적으로 계급에 맞춰 결혼을 해야 하는 상황이잖아!"라고 항변하자, 어머니는 "사랑 앞에는 계급 같은 거 하나도 안 중요해"라며 단칼에 정리해 한바탕 웃음이 터졌다는 일화를 전해, 웃음을 샀다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com