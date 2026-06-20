[인터뷰②]'멋진 신세계' 채서안 "선배 임지연, 긴장했는데…'연진이' 없었고, 눈코입도 강아지 같았다"

'폭싹 속았수다' '21세기 대군부인'에 이어 '멋진 신세계'까지 매 작품 변주에 성공하며 연기 스펙트럼을 넓히고 있는 배우 채서안이 스포츠조선을 방문해 카메라 앞에서 매력을 발산하고 있다. 사진=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.16/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 채서안이 함께 호흡을 맞춘 배우 임지연에 대한 존경심을 드러냈다.

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채서안은 최근 서울 목동 스포츠조선 사옥에서 본지와 만나 "임지연 선배님 만난다고 긴장했었다"라면서 "그런데 연진이는 정말 없었다. 눈코입이 강아지처럼 너무 귀여우셨다"라고 했다.

지난 21일 종영한 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질' 해진 무명배우 신서리(임지연)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준)의 로맨스를 그린 작품이다. 시청률과 화제성, 브랜드평판 모두 1위를 기록하며 큰 사랑을 받았다.

채서안은 모창그룹 3세 '모태희' 역을 맡아 신서리와 차세계의 로맨스를 뒤흔드는 '빌런 메기'로 맹활약했다. 극 중에서는 신서리의 사랑을 방해하는 최대 변수로 활약했지만, 카메라 밖에서는 임지연의 연기와 태도에 감탄을 거듭했다고 밝혔다.

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특히 독보적인 아우라를 지닌 선배 임지연과의 촬영을 앞두고는 일주일 전부터 극심한 긴장감에 시달렸다고. 신인으로서 선배에게 부담을 주고 싶지 않은 마음에 연기 레슨까지 받으며 철저히 준비했고, 일주일 전부터 스스로 긴장 상태를 유도하는 자기암시까지 했다는 것이다.

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채서안은 "선배님께 조금도 누가 되고 싶지 않아서 준비를 정말 잘하고 싶었다. 그런데 현장에서 불안함이 들통날까 봐 연기 레슨을 받으면서도 엄청 떨었다"라고 했다.

이어 "그래서 일주일 전부터 '너 한 달 뒤에도 이렇게 긴장하고 있을 거야? 이 불안한 상태를 차라리 즐겨서 각성하자'라며 자기암시를 걸었다"고 털어놨다.

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막상 현장에서 만난 임지연은 따뜻했다. 채서안은 "히터도 같이 쐬어주시고 너무 따뜻하게 챙겨주셨다. 정말 '연진이'는 없었다"며 웃었다.

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또 "눈코입이 강아지처럼 너무 귀여우셨다"라며 "제가 할머니 이야기로 협박하는 대사를 하면서도 속으로는 마음이 좀 짠할 정도였다"라고 덧붙였다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com