'환승연애' 해은·현지, 21일 촬영 PTSD 고백 "달력에 X 치며 버텨"

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[스포츠조선 조민정 기자] '환승연애' 시리즈를 대표하는 출연자 성해은과 박현지가 촬영 당시 겪었던 고통과 후유증을 솔직하게 털어놨다.

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최근 유튜브 채널 '해피해은'에는 '현지야 재회에 대해서 어떻게 생각해?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 성해은과 박현지는 승무원 출신이라는 공통점을 바탕으로 연애관과 재회에 대한 생각을 나누며 진솔한 대화를 이어갔다.

특히 두 사람은 '환승연애' 출연 당시의 심경을 털어놓으며 깊은 공감을 나눴다. 먼저 '환승연애4'에 메기 출연자로 중도 합류했던 박현지는 "이미 다 친해진 분위기 속에 들어가는 게 정말 힘들었다"며 적응 과정에서 느꼈던 외로움을 고백했다. 이에 성해은 역시 "나도 초반에는 적응을 못해서 혼자 누워 있곤 했다"며 "그때 적극적으로 어울리지 못한 걸 후회하기도 했다"고 밝혔다.

무엇보다 성해은은 촬영 기간 자체가 큰 고통이었다고 털어놨다. 그는 "21일이라는 시간이 너무 길게 느껴졌다"며 "달력에 X 표시를 하면서 버텼다"고 회상했다.

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촬영 종료 후에도 후유증은 남았다. 성해은은 문자 알림 소리만 들어도 당시 긴장감이 떠오를 정도였다고 밝혀 눈길을 끌었다. 프로그램 특성상 매일 저녁 이뤄지는 문자 선택이 출연진들에게 상당한 심리적 압박으로 작용했다는 의미로 해석된다.

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두 사람은 공개적인 평가와 시선에 대한 부담감도 언급했다. 승무원 시절 경험을 이야기하던 중 여러 사람이 보는 앞에서 지적을 받거나 평가받는 상황이 큰 스트레스였다고 털어놓으며 방송 출연 과정에서도 비슷한 압박을 느꼈다고 공감했다.

한편 성해은은 2022년 티빙 연애 예능 '환승연애2'를 통해 큰 사랑을 받았으며 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.

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박현지는 '환승연애4'에 시리즈 최초로 두 명의 전 연인과 함께 출연해 화제를 모은 인물이다. 중도 투입된 이른바 '메기' 출연자였던 그는 방송 종영 후 "많이 울고 웃었던 시간이었다"고 소감을 밝히기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com