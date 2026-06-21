[SC인터뷰]내 스타일 아닌데 자꾸 거슬리네…'멋진 신세계' 허남준 "상남자 중에 하남자라서"

허남준. 사진제공=에이치솔리드

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] "진짜 내 스타일 아닌데 자꾸 거슬리네."

Advertisement

최근 드라마 커뮤니티를 가장 뜨겁게 달군 이 한 줄 평은 역설적이게도 배우 허남준을 향한 가장 열렬한 찬사다. 한 번 눈에 밟히기 시작하면 헤어 나올 수 없다는 '개미지옥' 같은 매력.

그간 넷플릭스 '스위트홈' 시리즈, '유어 아너' 등 거친 장르물에서 날 선 날것의 얼굴로 스크린을 압도했던 허남준이 제대로 사고를 쳤다. 지난 20일 종영한 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에서 악질 재벌 3세 차세계를 연기한 그는 대로변에서 야자수 이파리에 얻어맞고 꽃타작으로 응수하는 엉뚱한 코미디는 물론, 멜로 눈빛과 직진 대사로 시청자들의 심박수를 끌어올렸다.

이렇게 쏟아지는 스포트라이트와 90만 명의 SNS 팔로어 증가라는 성적표 앞에서도 허남준은 "제 안의 찌질함을 마주했을 뿐"이라며 싱긋 웃었다. '하남자'의 찌질함과 '상남자'의 직진을 오가며 대한민국을 '차세계 앓이'에 빠뜨린 허남준의 진짜 이야기를 들어봤다.

'멋진 신세계' 허남준 스틸컷. 사진제공=SBS

Advertisement

'멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질' 해진 무명배우 신서리(임지연)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계(허남준)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다. 그동안 '스위트홈', '유어 아너' 등 장르물에서 강한 인상을 남겼던 허남준에게 로맨틱 코미디는 새로운 도전이었다.

Advertisement

특히나 작품 제안을 처음 받았을 때는 부담이 컸다. 허남준은 "해보지 않은 장르라 걱정이 컸다. 자신감이 있다고 생각했는데, 막상 내가 그 장면들을 해야 한다고 생각하니 부담이 되더라"고 털어놨다.

무엇보다 자신이 해석한 차세계는 기존의 '로코 남주'가 아니었다고. 허남준은 "작가님께서 전형적인 로코 남주 느낌보다는 신서리를 제외하면 누구도 믿지 않는 칼 같은 사업가, 냉철한 인물이길 원하셨다. 제 이미지에서 그런 부분을 봐주신 것 같다"고 설명했다.

Advertisement

첫 로코 주연이라는 무게감도 있었다. 다만 작품 전체를 짊어진다는 압박보다 자신의 몫에 집중하려 했다. 허남준은 "내가 잘못하면 작품이 흔들릴 수 있다는 생각보다는 '나만 잘하면 된다'고 생각했다. 임지연 선배가 워낙 연기도 잘하시는데 준비 과정부터 정말 열정적으로 임하시더라. 그 모습을 볼 때마다 저도 더 열심히 해야겠다는 생각을 많이 했다"고 했다.

Advertisement

그러면서도 로코 장르에 매력을 느꼈다고. 허남준은 "로코가 정말 재밌더라. 그런데 제 기준에서는 가장 어려운 장르이기도 했다. 로코는 감정을 섬세하게 끌고 가야 한다. 극단적인 감정보다는 미세한 결들을 표현해야 하다 보니 감독님, 작가님과 아이디어를 공유하고 질문하는 시간이 많아졌다. 쉽지 않았지만 그래서 더 재밌었다"고 밝혔다.

'멋진 신세계' 허남준 스틸컷. 사진제공=SBS

다만 '로코 장인'이라는 수식어에는 공을 제작진과 동료 배우들에게 돌렸다. 허남준은 "작가님이 극이 너무 무거워질 것 같으면 산뜻하게 풀어주시고, 감독님도 재기발랄한 연출 장치를 많이 넣어주셨다. 임지연 배우도 마찬가지다. 방송을 보면서 카메라, 음악, 연출까지 모든 요소가 캐릭터를 살려줬다는 걸 느꼈다. 다들 자기 자리에서 최선을 다해준 덕분이다. 저는 그 안에서 연기만 했을 뿐"이라고 겸손하게 말했다.

차세계를 연기하며 스스로도 몰랐던 면모를 발견하기도 했다. 허남준은 "사람마다 강인한 모습도 있고 연약한 모습도 있지 않나. 차세계를 연기하면서 제 안의 찌질함이나 아기 같은 모습을 본 것 같다. '하남자 중에 상남자' 느낌이랄까. 분명 제 안에도 그런 부분이 조금은 있는 것 같다"고 웃었다.

그러면서 "작품이 잘 돼서 기분이 좋다. 촬영할 때부터 '이상하게 재밌을 것 같다'는 이야기를 많이 했다. 잘될 거라는 확신이라기보다는 빨리 방송으로 보고 싶다는 생각이 컸다"고 했다.

인기도 조금씩 체감하고 있다. 허남준은 "바로 차기작 촬영에 들어가서 어딜 많이 다니진 못했다. 그래도 지금은 체감이 되는 것 같다. 현장에서 지나가시는 분들이 알아봐 주시고, 주변 친구들 반응도 달라졌다"고 웃었다.

가장 기억에 남는 반응으로는 '진짜 내 스타일 아닌데 자꾸 거슬리네'라는 말이다. 허남준은 "배우 입장에서는 좋은 말인 것 같다. 작품과 연기를 통해 캐릭터를 어느 정도 설득력 있게 만들어냈다는 느낌을 받았다"며 고개를 끄덕였다.

'멋진 신세계' 허남준 스틸컷. 사진제공=SBS

실제 허남준과 차세계의 싱크로율은 어떨까. 허남준은 "능글맞은 면이나 사람을 대할 때 따뜻한 모습은 비슷한 부분이 있는 것 같다"면서도 "차세계처럼 면전에서 논리적으로 따박따박 팩트만 이야기하는 스타일은 아니다. 저는 말을 조금 더 예쁘게 하려고 하는 편"이라고 답했다.

연애 스타일도 차세계와 닮은 듯 달랐다. 허남준은 "밀당과는 거리가 멀다. 계산을 잘 못하는 스타일이다. 기본적으로 밀당을 하는 편은 아니다. 오히려 직진하거나, 반대로 너무 좋아하면 마음이 커져서 말을 못 하는 경우도 있다"고 솔직하게 말했다.

허남준. 사진제공=에이치솔리드

시청자들의 심박수를 폭등시키며 로코 장인으로 거듭난 허남준이지만, 다가올 연말 시상식에는 큰 기대가 없었다. 허남준은 "시상식이나 트로피보다는, 이 작품이 시청자분들의 마음속에 '다시 꺼내보고 싶은 예쁜 드라마'로 남는 것이 제게는 가장 큰 상"이라며 "작품의 흥행이나 평가는 시기와 운 등 많은 이유가 작용한다고 생각한다. 앞으로 가는 길에 있어서도 결코 일희일비하지 않고, 그저 들뜨지 않은 선에서 행복해하며 묵묵히 제 걸음을 걸어가고 싶다"고 속내를 전했다.

다만 '멋진 신세계'는 연기 인생의 커다란 자양분으로 남았다. "지나고 나면 늘 '이 부분을 더 신경 쓸 걸' 하는 아쉬움은 남지만 후회는 없다. 정말 최선을 다했기 때문"이라는 허남준은 "아무리 힘들어도 현장에서 서로 웃으며 건네는 따뜻한 격려 한마디가 얼마나 큰 힘이 되는지, 좋은 현장의 표본을 온몸으로 배웠다. 심적으로나 체력적으로 부담이 컸던 타이틀롤이었지만, 모든 팀과의 완벽한 케미스트리 덕분에 건강하게 완주할 수 있었다"고 말했다.

'차세계'는 신드롬이 됐지만, 허남준은 이날 인터뷰 내내 자신을 신인이라 불렀다. "수많은 현장의 전문가들 속에서 제 본질은 오직 주어진 대사와 연기를 책임감 있게 잘 해내는 것뿐"이라며 신인의 마음을 강조한 허남준. 세상은 그를 대세 배우라 부르기 시작했지만, 그는 여전히 초심을 지닌 배우였다.

이제 차기작 '고래별'에서 독립운동가 송해수로 또 다른 얼굴을 보여줄 허남준이 어떤 연기로 시청자들을 다시 한번 '기분 좋게 거슬리게' 할지 기대가 모인다.

허남준. 사진제공=에이치솔리드

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com