'셋째 임신' 앤 해서웨이, 생트로페 휴가서 포착된 만삭 D라인…비키니로 드러난 몸매

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[스포츠조선 조민정 기자] 할리우드 배우 앤 해서웨이(43)가 셋째 임신 소식을 직접 알린 가운데, 프랑스 생트로페에서 포착된 만삭 D라인도 화제를 모으고 있다.

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19일(현지시간) 미국 연예매체 TMZ는 공식 SNS를 통해 "앤 해서웨이가 프랑스 생트로페에서 휴가를 즐기던 중 포착되며 임신설을 불러일으켰다. 비키니와 흰색 커버업 차림으로 등장한 그의 모습이 셋째 임신 추측을 낳았다"고 전했다.

공개된 사진 속 앤 해서웨이는 화려한 패턴의 비키니를 입고 해변을 거닐거나 흰색 비치 커버업을 걸친 채 가족들과 시간을 보내고 있다. 특히 옆모습에서도 드러나는 볼록한 D라인이 시선을 사로잡았다.

실제 앤 해서웨이는 자신의 SNS를 통해 셋째 임신 사실을 직접 공개했다.

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그는 하늘거리는 흰색 드레스를 입고 등장한 짧은 영상을 게재했다. 영상에는 바바라 루이스의 'Baby I'm Yours'가 흘러나왔고 앤 해서웨이는 배를 가리고 있다가 두 손을 내리며 한층 불러온 배를 공개했다. 이어 환한 미소와 함께 배를 감싸 안으며 행복한 예비 엄마의 모습을 드러냈다.

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앤 해서웨이는 영상과 함께 "아가야, 난 네 거야(Baby, I'm yours)"라는 글을 남겼다. 이에 디즈니를 비롯해 모델 지지 하디드, 배우 줄리안 무어 등 동료 스타들이 축하 메시지를 보내며 기쁨을 함께했다.

앞서 미국 매체 페이지식스 역시 지난 17일 앤 해서웨이가 남편 애덤 슐먼, 두 아들, 친구들과 함께 생트로페 해변에서 휴가를 즐기는 모습을 공개한 바 있다. 당시에도 수영복 차림의 앤 해서웨이는 선명한 D라인을 드러내며 임신설에 휩싸였다.

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한편 앤 해서웨이는 지난 2012년 배우 겸 사업가 애덤 슐먼과 결혼해 2016년 첫째 아들 조너선, 2019년 둘째 아들 잭을 얻었다.

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그는 그동안 난임과 유산 경험을 솔직하게 고백하며 많은 이들의 공감을 받아왔다. 과거 SNS를 통해 "불임과 임신의 고통을 겪고 있는 모든 분들께 저의 임신 과정도 순탄치 않았다는 것을 알아주셨으면 한다"고 밝힌 바 있으며 2024년 '배니티 페어' 인터뷰에서는 첫 아이를 갖기 전 유산을 경험했다고 털어놓기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com