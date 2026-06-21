허남준 가고 소지섭 온다…'김부장' 출격, 티저 영상부터 화제 폭발

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[스포츠조선 조민정 기자] 허남준 신드롬을 일으켰던 SBS 금토극에 13년 만에 안방극장 문을 두드린 소지섭이 찾아온다. SBS 새 금토드라마 '김부장'이 베일을 벗는 가운데 금토극 강자로 자리매김한 SBS가 또 한 번 시청률 불패 신화를 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

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오는 26일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '김부장'은 평범한 가장으로 살아가던 한 남자가 실종된 딸을 되찾기 위해 세상에서 가장 위험한 존재로 변신하는 과정을 그린 복수 액션 드라마다. 동명의 인기 네이버 웹툰을 원작으로 한 작품으로 원작 특유의 강렬한 액션과 묵직한 서사를 어떻게 영상화할지 방송 전부터 기대를 모으고 있다.

특히 이번 작품은 영화 '위대한 소원', '퍼스트 라이드' 등을 집필한 남대중 작가와 이승영 감독, 이소은 감독이 의기투합했다. 여기에 소지섭, 최대훈, 윤경호 등 믿고 보는 배우들이 대거 합류하며 기대감을 높이고 있다.

무엇보다 가장 큰 관심은 타이틀롤 김부장을 맡은 소지섭에게 쏠린다. 소지섭은 지난해 넷플릭스 시리즈 '광장' 이후 1년 만에 다시 웹툰 원작 액션물로 복귀한다. 극 중 그는 중소저축은행의 평범한 과장으로 살아가지만 사실은 북한의 블랙리스트 1순위에 올랐던 전직 특수요원 출신 김부장 역을 맡아 강렬한 액션 연기를 선보인다.

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최근 공개된 티저 포스터와 영상 역시 온라인에서 높은 화제성을 기록하고 있다. 실종된 딸을 찾기 위해 분노에 휩싸인 김부장의 모습은 기존 액션물과 차별화된 '부성애 액션'의 탄생을 예고했다.

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여기에 최대훈과 윤경호도 힘을 보탠다. 최대훈은 과거 비밀 요원이자 태권도 금메달리스트 성한수 역을, 윤경호는 국가도 통제하지 못했던 '전장의 신' 박진철 역을 맡아 소지섭과 함께 강렬한 액션 시너지를 선보일 예정이다.

특히 소지섭에게도 '김부장'은 의미가 남다른 작품이다. 그는 최근 진행된 SBS 미디어데이에서 "SBS는 데뷔한 곳이라 고향 같은 곳이다. 13년 만에 SBS 드라마를 하게 돼 따뜻하고 행복했다"고 소감을 전하기도 했다.

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올여름 안방극장을 겨냥한 SBS의 야심작 '김부장'. 웹툰 원작의 탄탄한 스토리와 소지섭의 액션 연기, 그리고 아빠 유니버스 복수극이라는 신선한 설정이 SBS 금토극 흥행 계보를 이어갈 수 있을지 관심이 집중된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com