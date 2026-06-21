윤경호, 소지섭에 섭섭함 토로 "세 작품 함께 했는데 밥 한번 먹기 어려워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤경호가 소지섭을 향한 섭섭함을 털어놨다.

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21일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '괜찮으니까.. 저 토크 길어지면 옆구리 좀 찔러주세요 ㅠㅠ'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 오는 26일 첫 방송되는 SBS 금토드라마 '김부장'의 배우 소지섭, 최대훈, 윤경호가 출연했다.

이날 윤경호는 소지섭을 향해 "형이 우리랑 같이 밥 먹는 걸 좀 불편해했던 거 같다. 같이 밥 먹자고 그렇게 이야기했는데"라며 서운함을 드러냈다.

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이에 소지섭은 "같이 밥 먹는 게 불편하다기보다는 잠깐 밥 먹을 때 혼자만의 회복 시간이 좀 필요하다"고 해명했다.

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이어 "심지어 차 안에서 매니저랑 같이 안 먹을 때도 많다. 혼자서 밥 먹고 약간의 회복이 돼야 또 나가서 촬영할 때가 많다. 그래서 식사를 많이 못 했다"며 미안한 마음을 전했다.

이를 처음 알게 된 윤경호는 놀라면서도 "약간 섭섭했다. '형과 세 작품이나 했는데 아직까지도 형하고 밥 한번 먹는 게 이렇게 어렵구나. 낯가리시는구나'라고 생각했다"고 털어놨다. 소지섭은 "다이어트도 계속해야 되니까 쉽지 않았다"고 재차 설명했다.

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그러자 윤경호는 "형이 수습하려고 이야기하는 거 같은데 재밌자고 이야기하라고 하지 않았냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 이에 소지섭은 "더 해도 돼"라며 "그런 이야기를 많이 듣는다"며 웃었다.

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또 최대훈은 "왜 그런지는 모르겠는데 일적으로 그런 마음이 들었던 건 전혀 아니라서 나도 부담이 없었다. 그냥 같이 장난치고 떠들고 밥 먹고 싶었던 마음이 들었다"며 소지섭을 향한 애정을 드러냈다.