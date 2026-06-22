'마이큐♥' 김나영, 두 아들 육아 고충 "엄마 무시해서 힘들어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 김나영이 육아 고민을 털어놨다.

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21일 유튜브 채널 '김나영의 노필터티비'에는 '새벽부터 밤까지 쉴 틈이 없는 엄마 김나영의 하루'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 김나영은 두 아들을 등교시킨 후 바쁘게 일정을 끝낸 뒤 혼자 집에서 점심을 먹으며 육아에 대한 고민을 토로했다.

그는 "육아가 새로운 국면으로 접어든 거 같다. 예전과는 다른 종류의 어려움이 생겼다. 아이들이 나를 좀 무시하는데 그게 너무 힘들다"고 말했다.

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이어 "나를 이겨먹으려고 한다. 그리고 나한테 지면 너무 화내고 화도 짜증도 다 나한테 낸다. 그게 고민"이라며 "이대로 크면 나중에 너무 무시당하는 거 아닐까라는 생각이 좀 들기도 한다"고 털어놨다.

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또 김나영은 7년 전 아들과 찍은 사진을 보고 울컥했다고 고백했다.

그는 "사진 속의 내가 밝은 옷을 입었는데도 너무 꾀죄죄했다. 7년이나 어린 건데 지금보다 생기가 있어야 하는데 눈에 삶의 무게가 짓눌려 있는 게 느껴졌다. 예전 생각이 나서 되게 울컥했다"며 눈시울을 붉혔다.

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그러면서 "그때는 밤에 눈물 흘리다가 잔 날들이 되게 많아서 아침에 눈이 항상 부어있고, 눈에는 눈물이 항상 있었다"며 "7년 전의 나를 꽉 안아주고 싶었다. 그때 진짜 꾸역꾸역 열심히 살았다"고 회상했다.

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한편 김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 키워왔다. 이후 지난해 가수 겸 화가 마이큐와 4년 열애 끝에 재혼했다.