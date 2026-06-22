'득남' 남보라, ♥사업가 남편+신생아 子와 가족사진 "아기 얼굴만 봐도 웃음 나"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 남보라가 엄마가 된 벅찬 소감을 전했다.

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남보라는 22일 자신의 SNS를 통해 출산 후 느끼는 행복과 감동을 담은 글을 게재하며 팬들과 기쁜 마음을 나눴다.

그는 "누가 줄 수 없는 이 세상 최고의 축복. 아기가 생기고 출산까지… 엄마가 되는 경험은 인생 최고의 경험인 것 같다"라고 적으며 새로운 생명을 품고 세상에 맞이하기까지의 특별한 여정을 돌아봤다.

이어 "아기 얼굴 볼 때마다 웃음 나고 행복하고, 이 작은 꼬물이가 어떻게 이 세상에 왔을까 생각하면 또 너무 신기하고…"라며 "작은 우주가 주는 행복은 그 어떤 것과 비교할 수가 없다"라고 덧붙였다. 갓 태어난 아이를 바라보는 엄마의 경이로움과 애틋한 사랑이 고스란히 전해지는 대목이다.

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함께 공개된 사진에는 남보라가 품에 안긴 아기를 바라보며 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 그의 곁에는 남편이 든든하게 자리하며 가족의 첫 순간을 함께했다. 이제 막 세 식구가 된 가족의 단란한 모습은 보는 이들에게도 따뜻한 감동을 안긴다.

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한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 17일 건강한 아들을 품에 안았다.

앞서 그는 출산 과정을 직접 전하며 자연주의 출산을 준비해왔지만 예상치 못한 상황으로 응급 제왕절개를 하게 됐다고 밝힌 바 있다. 남보라는 "출산 전 마지막 정기 검진에서 양수가 거의 없다는 소견을 들었고, 자연분만이나 유도분만도 어려운 상황이었다"며 "아기 상태가 더 위험해질 수 있다고 해 급하게 수술을 결정했다"고 설명했다.

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이어 "갑작스러운 상황에 두려움으로 눈물이 났지만, 아이를 생각하며 정신을 차리고 수술실에 들어갔다"며 "저녁 8시 24분, 콩알이를 만났다"고 당시를 떠올렸다.

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또 "자연주의 출산을 하지 못한 아쉬움은 있지만, 아이가 건강하게 태어나도록 도와주신 의료진과 남편, 가족, 지인들께 감사하다"고 전하며 고마운 마음을 드러냈다.